  1. ورزش
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

برنامه پخش مستقیم رقابت های فوتبال اعلام شد

برنامه پخش مستقیم رقابت های فوتبال اعلام شد

دیدارهای فوتبال ایران و باشگاه‌های اروپایی به صورت مستقیم از شبکه سوم و ورزش پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های گهر دورود و استقلال در چارچوب مرحله یک هشتم رقابت‌های جام حذفی امروز به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد. برنامه پخش مستقیم رقابت‌های فوتبال در هفته جاری به شرح زیر است:

 شنبه 02/10/1391
جام حذفی: گهر دورود - استقلال از شبکه سه، ساعت : 13:30
هفته 17 لالیگا : مالاگا - رئال مادرید، ساعت : 22:30
هفته 18 سری آ : رم - میلان، ساعت : 23:15

یکشنبه 03/10/1391
هفته 18 لیگ برتر انگلیس : سوانزی - منچستریونایتد،  ساعت : 17:00
هفته 18 لیگ برتر انگلیس : چلسی - آستون ویلا، ساعت : 19:30

سه‌شنبه 05/10/1391
هفته 18 جام خلیج فارس : مس - سپاهان، ساعت : 15:00
هفته 18 جام خلیج فارس : پرسپولیس - نفت آبادان، ساعت : 17:30

چهارشنبه 06/10/1391
هفته 18 جام خلیج فارس : آلومینیوم - استقلال، ساعت : 17:30

کد مطلب 1772203

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