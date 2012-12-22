برنامه پخش مستقیم رقابت های فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های گهر دورود و استقلال در چارچوب مرحله یک هشتم رقابت‌های جام حذفی امروز به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد. برنامه پخش مستقیم رقابت‌های فوتبال در هفته جاری به شرح زیر است:

شنبه 02/10/1391

جام حذفی: گهر دورود - استقلال از شبکه سه، ساعت : 13:30

هفته 17 لالیگا : مالاگا - رئال مادرید، ساعت : 22:30

هفته 18 سری آ : رم - میلان، ساعت : 23:15



یکشنبه 03/10/1391

هفته 18 لیگ برتر انگلیس : سوانزی - منچستریونایتد، ساعت : 17:00

هفته 18 لیگ برتر انگلیس : چلسی - آستون ویلا، ساعت : 19:30



سه‌شنبه 05/10/1391

هفته 18 جام خلیج فارس : مس - سپاهان، ساعت : 15:00

هفته 18 جام خلیج فارس : پرسپولیس - نفت آبادان، ساعت : 17:30



چهارشنبه 06/10/1391

هفته 18 جام خلیج فارس : آلومینیوم - استقلال، ساعت : 17:30