آرای جان استوارت میل بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب بر اساس نوشتههای معتبری که درباره آرای استوارت میل به نگارش درآمده تهیه شده است.
در این اثر نوشتههای افرادی چون هربرت اسپنسر، هنری فاکت، فردریش هریسون و متفکران دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
جان استوارت میل فیلسوف بریتانیایی قرن نوزدهم در حوزههای منطق، اقتصاد، اخلاق و سیاست چیره دست بود. وی بیش از هر چیز به سبب آثار و نوشتههایش در حوزههای اخلاق و سیاست شناخته میشود. او یکی از مهمترین فیلسوفان سیاسی محسوب می شود.
جان استوارت میل متعلق به مکتب اصالت سود و فایده است. این مکتب بیش از هر چیز با نام میل و جرمی بنتام شناخته می شود. بر این اساس فلسفه میل متکی بر اصالت تجربه و اصالت سود است.
مکتب اصالت فایده و سود در حوزههای گوناگون برای سالیان متمادی سیطره و سلطه داشته است. در سال 1971 جان رالز فیلسوف آمریکایی نظریه عدالت خود را بیان میکند. نظریه عدالت رالز چالش اساسی و مهمی در مقابل دیدگاه فایدهگرایان بود و این مکتب را به چالش کشید.
کتاب حاضر با عنوان "جان استوارت میل" از سوی انتشارات فلوتینگ منتشر شده است.
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