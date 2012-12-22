آرای جان استوارت میل بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب بر اساس نوشته‌های معتبری که درباره آرای استوارت میل به نگارش درآمده تهیه شده است.

در این اثر نوشته‌های افرادی چون هربرت اسپنسر، هنری فاکت، فردریش هریسون و متفکران دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

جان استوارت میل فیلسوف بریتانیایی قرن نوزدهم در حوزه‌های منطق، اقتصاد، اخلاق و سیاست چیره دست بود. وی بیش از هر چیز به سبب آثار و نوشته‌هایش در حوزه‌های اخلاق و سیاست شناخته می‌شود. او یکی از مهمترین فیلسوفان سیاسی محسوب می شود.