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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۲۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

گودال سرخ نمایش چند رسانه ای است/ تلفیق رئال با فرم

گودال سرخ نمایش چند رسانه ای است/ تلفیق رئال با فرم

گرگان - خبرگزاری مهر: برنامه ریز و بازیگردان نمایش بزرگ گودال سرخ گفت: این نمایش، ترکیبی از چند رسانه و هنر شامل تئاتر، انیمیشن، دوبله، روضه بوده و بخش نمایشی آن نیز ترکیبی از بازیهای رئال و فرم است.

امیر پژمان حبیبیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نمایش در گرگان افزود: این اثر سال گذشته در کرمان اجرا شده بود و این تجربه به شکل دیگری در کرمان تکرار شد.

وی به تفاوت عمده نمایش اجرا شده در کرمان و گرگان  اشاره کرد و گفت: در کرمان تنها یک صحنه گرد در مرکز خیمه ایجاد شده بود که تمام وقایع در آن اتفاق می افتاد اما در گرگان یک بخش صحنه ای در جلوی خیمه نیز اضافه شده که بخش نمایشی در آن رخ می دهد.

وی عنوان کرد: همچنین در کرمان تمام وقایع مربوط به دوران عاشورا بود که بخش دفاع مقدس در گرگان به آن اضافه شده است.

حبیبیان افزود: تمامی بازیگران نمایش گودال سرخ در گرگان از هنرمندان بومی استان بوده و یکماه زمان برای آماده سازی کار صرف شده است.

برنامه ریز نمایش گودال سرخ بیان داشت: در کرمان منطق کار بر روضه حاکم بود که این منطق در گرگان با درام تلفیق شد.

وی افزود: در کار قبلی هدف این بود که مردم وارد فضای عاشورا شوند ولی در گرگان کار به فضای روز نزدیک شده است.

وی یادآورشد: هدف اصلی این بخش این است که شهدای ما در امتداد شهدای عاشورا حرکت کردند و پیام اصلی کار این است.

حبیبیان با اشاره به ساخت خیمه ای 1500 متر مربعی برای اجرای نمایش گودال سرخ اظهار داشت: اولین بار است که در کشور برای یک نمایش یک سالن مخصوص ساخته می شود.

وی درباره استفاده از صدا پیشه و دوبله بجای صدای بازیگر در نمایش گودال سرخ بیان داشت: استفاده از صدای بازیگر پروسه روند تولید را بیشتر می کرده است و از سوی دیگر چون این نمایش برای تماشگر با حجم انبوه ساخته شده است، استفاده از صدای بازیگر خود مشکلاتی ایجاد می کند.

نمایش گودال سرخ از 21 آذرماه به مدت یکماه و هر شب در دو سانس در گرگان اجرا می شود.

کد مطلب 1772209

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