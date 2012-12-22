به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سردار احمد وحیدی، اظهار داشت: آنچه که غربی ها هم اکنون در حوزه فضا کار می کنند و به نوعی در زمینه نظامی کردن فضا در حال انجام اقداماتی هستند، مغایر با کنوانسیون های بین المللی است.

وی افزود: البته مانند تمام حوزه های دیگری که کشورهای غربی به اصول و قواعد بین المللی تمکین نمی کنند، این هم یک نمونه از آنهاست و به شیوه های متعددی مشغول جنگ با کشورهای مختلف هستند.

وحیدی تصریح کرد: ما نظامی کردن فضا را تایید نمی کنیم و آن را خلاف رویه و برخی از اصول بین المللی می دانیم و مخالف نظامی کردن فضا هستیم.

