  1. سیاست
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۲۲

وزیر دفاع:

نظامی کردن فضا خلاف اصول بین‌المللی است

نظامی کردن فضا خلاف اصول بین‌المللی است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه ما مخالف نظامی کردن فضا هستیم و آن را خلاف رویه و اصول بین المللی می دانیم اظهار داشت: آنچه که غربی ها هم اکنون در حوزه فضا کار می کنند و به نوعی در زمینه نظامی کردن فضا در حال انجام اقداماتی هستند، مغایر با کنوانسیون های بین المللی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سردار احمد وحیدی، اظهار داشت: آنچه که غربی ها هم اکنون در حوزه فضا کار می کنند و به نوعی در زمینه نظامی کردن فضا در حال انجام اقداماتی هستند، مغایر با کنوانسیون های بین المللی است.

وی افزود: البته مانند تمام حوزه های دیگری که کشورهای غربی به اصول و قواعد بین المللی تمکین نمی کنند، این هم یک نمونه از آنهاست و به شیوه های متعددی مشغول جنگ با کشورهای مختلف هستند.

وحیدی تصریح کرد: ما نظامی کردن فضا را تایید نمی کنیم و آن را خلاف رویه و برخی از اصول بین المللی می دانیم و مخالف نظامی کردن فضا هستیم.
 

کد مطلب 1772210

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