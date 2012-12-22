به گزارش خبرگزاری مهر، ‌مهدی غضنفری در حکمی، علی‌اکبر پورکاوه را به سمت مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

غضنفری در متن حکم انتصابی صادر شده آورده است: بنا به پیشنهاد معاون توسعه بازرگانی داخلی و با عنایت به تهعد و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار منصوب می‌شوید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرده است: انتظار دارم برپایه 4 محور عدالت‌گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و اقشار محروم جامعه و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی، ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات و با برنامه‌ریزی صحیح و اتخاذ تصمیمات اصولی، بتوانید در جهت ایفای وظایف اقدام کنید.