گزارش مرگ ستار بهشتی فردا قرائت می شود/دولت مهمان جلسه غیرعلنی

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: قرائت گزارش آقای دواتگری مسئول و پیگیری کننده پرونده مرگ مشکوک ستار بهشتی ( وبلاگ نویس) در دستور کار روز یکشنبه مجلس قرار دارد.

وی ادامه داد: کلیات این گزارش ابتدا در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد و طبق برنامه ریزی قرار شد در جلسه فردای مجلس قرائت شود.

عضو هیات رئیسه مجلس درباره جلسه غیر علنی روز سه شنبه برای بررسی اولویت های بودجه 92 نیز گفت: در این جلسه از آقایان کردبچه و ممبینی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دعوت شده تا با حضور در این جلسه، مهمترین نکات بودجه ای و اولویت هایی که باید در نظر گرفته شود همچنین نقاط ضعف و قوت بودجه بحث و بررسی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: آقای سلیمی از مرکز پژوهشهای مجلس و محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس به دلیل آشنایی که با احکام بودجه ای دارند نیز در این جلسه نقطه نظراتی را بیان خواهند کرد.

سبحانی نیا گفت: ممکن است از کمیسیون برنامه وبودجه مجلس هم یک نفر در این جلسه در صورت داشتن زمان کافی، اظهار نظر کند.