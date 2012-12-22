  1. سیاست
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۱

سبحانی نیا به مهر خبر داد:

گزارش مرگ ستار بهشتی فردا قرائت می شود/دولت مهمان جلسه غیرعلنی

گزارش مرگ ستار بهشتی فردا قرائت می شود/دولت مهمان جلسه غیرعلنی

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره بررسی مرگ مشکوک ستار بهشتی ( وبلاگ نویس) در جلسه فردای مجلس خبر داد.

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: قرائت گزارش آقای دواتگری مسئول و پیگیری کننده پرونده مرگ مشکوک ستار بهشتی ( وبلاگ نویس) در دستور کار روز یکشنبه مجلس قرار دارد.

وی ادامه داد: کلیات این گزارش ابتدا در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد و طبق برنامه ریزی قرار شد در جلسه فردای مجلس قرائت شود.

عضو هیات رئیسه مجلس درباره جلسه غیر علنی روز سه شنبه برای بررسی اولویت های بودجه 92 نیز گفت: در این جلسه از آقایان کردبچه و ممبینی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دعوت شده تا با حضور در این جلسه، مهمترین نکات بودجه ای و اولویت هایی که باید در نظر گرفته شود همچنین نقاط ضعف و قوت بودجه بحث و بررسی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: آقای سلیمی از مرکز پژوهشهای مجلس و محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس به دلیل آشنایی که با احکام بودجه ای دارند نیز در این جلسه نقطه نظراتی را بیان خواهند کرد.

سبحانی نیا گفت: ممکن است از کمیسیون برنامه وبودجه مجلس هم یک نفر در این جلسه در صورت داشتن زمان کافی،  اظهار نظر کند.

کد مطلب 1772216

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها