به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی دانایی که با حضور در مجموعه تلویزیونی "کلاه پهلوی" به کارگردانی ضیاء‌الدین دری بازیگری را آغاز کرده، قرار است با حضور در نمایش "رویاهای رام نشده" به عنوان جدیدترین اثر گروه نمایشی "پوشه" حضور بر صحنه تئاتر را نیز تجربه کند.



نمایش "رویاهای رام نشده" به نویسندگی و کارگردانی ایوب آقاخانی روایتگر حضور افرادی مختلف در یک قهوه‌خانه است که همه این افراد دغدغه‌ای مشترک دارند. تمرینات این نمایش از هفته جاری آغاز می‌شود و قرار است که از بهمن‌ماه امسال در تماشاخانه سنگلج اجرای عمومی خود را آغاز کند.



با پیوستن دانایی به نمایش "رویاهای رام نشده" گروه بازیگری این اثر تکمیل شد. پیش از این حضور مجید مظفری، حبیب دهقان‌نسب، بهرام ابراهیمی، علیرضا جلالی‌تبار، محمود جعفری، حمیدرضا نعیمی، شکرخدا گودرزی، فرزین صابونی، سینا رازانی، فریدون محرابی، نیکی مظفری و امین مؤمنی در این اثر قطعی شده بود.



