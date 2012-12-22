مانور آمادگی مقابله با حوادث طبیعی در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سازمان مدیریت بحران کشور در حاشیه این مانور گفت: مانور بازتوانی با هدف توانمندسازی مردم در حوادث برگزار شد، زیرا حضور مردم و نقش آنها در کاهش خسارت حوادث موثر است.

محمد فرید لطیفی بیان داشت: در این راستا سازمان مدیریت بحران کشور، در شش استان برای آموزش مردم برنامه ریزی کرده است.

وی اظهار داشت: برای تحقق این هدف از هیئت های مذهبی و مجموعه هایی که در این هیئت ها و تکایا حضور می یابند استفاده شده است.

معاون سازمان مدیریت بحران کشور عنوان کرد: این هیئت ها می توانند با ارائه آموزشها به مردم در مواقع لزوم خدمات حمایتی ارائه کنند.

لطیفی افزود: اگر این حمایتها بموقع انجام شود آسیبهای اجتماعی در آینده کمتر خواهد شد.

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