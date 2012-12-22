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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۳

مانور آمادگی مقابله با حوادث طبیعی در گرگان برگزار شد

مانور آمادگی مقابله با حوادث طبیعی در گرگان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مانور آمادگی مقابله با حوادث طبیعی در مرحله بازتوانی صبح شنبه در روستای زیارت گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سازمان مدیریت بحران کشور در حاشیه این مانور گفت: مانور بازتوانی با هدف توانمندسازی مردم در حوادث برگزار شد، زیرا حضور مردم و نقش آنها در کاهش خسارت حوادث موثر است.

محمد فرید لطیفی بیان داشت: در این راستا سازمان مدیریت بحران کشور، در شش استان برای آموزش مردم برنامه ریزی کرده است.

وی اظهار داشت: برای تحقق این هدف از هیئت های مذهبی و مجموعه هایی که در این هیئت ها و تکایا حضور می یابند استفاده شده است.

معاون سازمان مدیریت بحران کشور عنوان کرد: این هیئت ها می توانند با ارائه آموزشها به مردم در مواقع لزوم خدمات حمایتی ارائه کنند.

لطیفی افزود: اگر این حمایتها بموقع انجام شود آسیبهای اجتماعی در آینده کمتر خواهد شد.

روستای زیارت از روستاهای گردشگری گلستان به شمار می رود.

کد مطلب 1772219

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