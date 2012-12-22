کوروش سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خودرو پراید در جاده هشتگرد به جاده قاسم آباد در 30 آذر ماه سال جاری واژگون شد که 5 نفر در این حادثه مصدوم شدند.



وی ادامه داد: این حادثه ساعت 19:28 دقیقه رخ داد که مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان امام جعفرصادق(ع) هشتگرد منتقل شدند.



سرپرست مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز افزود: تصادف خودرو ریو با پراید در تاریخ یکم دی ماه سال جاری در جاده چالوس تونل پنج رخ داد که این حادثه نیز 5 مصدوم بر جای گذاشت.



سلیمی تصریح کرد: این حادثه ساعت 2:01 دقیقه رخ داد که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان مدنی و باهنر منتقل شدند.



واژگونی پیکان و یک فوتی و 6 مصدوم



وی اظهار داشت: واژگونی خودرو پیکان در جاده اشتهارد به نکوجار در تاریخ یکم دی ماه سال جاری 6 مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشت.



سرپرست مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز ادامه داد: این حادثه ساعت 19:30 دقیقه رخ داد که یک نفر آقا، خانم و 4 کودک مصدوم شدند که 5 نفر از مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه توسط آمبولانس 115 و دو نفر نیز توسط مردم به بیمارستان اشتهارد منتقل شدند.



سلیمی تصریح کرد: دو کودک و یک خانم مجدداً توسط آمبولانس های 115 به بیمارستان های شهید مدنی و شریعتی ماهدشت منتقل شدند.



سرپرست مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز افزود: تصادف پژو آردی با موتور سیلکت نیز 4 مصدوم بر جای گذاشت که این حادثه در ماهدشت بلوار سرداران در تاریخ یکم دی ماه سال جاری رخ داد.



سلیمی اظهار داشت: این حادثه ساعت 22:30 دقیقه رخ داد که تمامی مصدوم ها به بیمارستان شریعتی ماهدشت منتقل شدند.