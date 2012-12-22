یک چهارم ایرانیان مقیم آمریکا مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مسجدی با تاکید بر ضرورت هدایت ظرفیتهای فراوان ایرانیان مقیم خارج و به ویژه طیف بزرگ پزشکان و متخصصان در راستای پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور، گفت: درصورت تدوین برنامه ای جامع و حساب شده و بکارگیری مدیریتی صحیح می توان از این گنجینه عظیم به نحو مطلوبی استفاده کرد.

وی با اشاره به برنامه ریزی و سیاست گذاری برخی کشورها چون هند و چین برای بهره گیری از ظرفیت اتباع خود در خارج از کشور، به کارگیری سیاستهای کارآمد را برای جذب ظرفیت های متخصصان مقیم خارج از کشور ضروری دانست و افزود: باید توجه داشت که اکنون مدیریت علم در جهان ناگزیر تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار دارد و به همین دلیل دانش آموختگان جوان ما قادر به ادامه تحصیل در برخی رشته های تخصصی از جمله فیزیک پایه، شیمی پایه، ریاضی، بیوشیمی، و .... در کشوری چون آمریکا نیستند، اما به هر تقدیر کشور ناگزیر است با رفع این موانع، از فرصتهای موجود نهایت استفاده را کنند.

این متخصص بیماریهای داخلی در ادامه به انتقاد از عملیاتی و اجرایی نشدن برخی طرح های بزرگ پزشکی در کشور پرداخت و گفت: ایده های خوب بسیاری در کشور مطرح شده و همراه با آن موج جدیدی بوجود می آید، اما متاسفانه در نیمه راه به حال خود رها شده و به مرحله اجرا نمی رسد.



مسجدی با تاکید بر نقش شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به عنوان "یک پل ارتباطی" میان مراکز علمی داخل کشور و ایرانیان متخصص خارج از کشور، گفت: ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور باید با ظرافت و تدبیرخاص و در نظر گرفتن کلیه جوانب صورت گیرد و شرایط و حساسیت های خاص هر دو طرف این رابطه و از جمله اعمال فشارهای احتمالی به ایرانیان مقیم خارج در اثر ارتباط با ارگانهای داخل کشور که شاهد آن هستیم، در نظر گرفته شده و بر مبنای آن تعاملات پایه گذاری شود که نقش شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در این راستا انکارناپذیر است.

وی گفت: در حال حاضر ، 8000 پزشک ایرانی مقیم آمریکا در این کشور فعالیت می کنند که از این تعداد، 5000 نفر فارغ التحصیل ایران و 3000 نفر نیز فارغ التحصیل آن کشور هستند. در سال 1998، تعداد 1369 ایرانی در رشته های مهندسی و علوم در دانشگاههای آمریکا مشغول به فعالیت بوده اند و در سال 2002 نیز طبق آمار، 4000 پروفسور ایرانی در مراکز دانشگاهی آمریکا به تدریس و پژوهش اشتغال داشته اند.



این متخصص ایرانی برقراری ارتباطات فردی را به مراتب کارآمد تر از ارتباطات سازمانی دانست و گفت: به عنوان مثال، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور می توانند ضمن ارتباط با یک متخصص ایرانی خارج از کشور، زمینه شناسایی دیگر متخصصان ایرانی را فراهم آورند و به دنبال آن، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور از طرق مناسب این ارتباط را تسهیل کند.



مسجدی به بیان نمونه هایی از این گونه تعاملات پرداخت و گفت: در کشور ما رشته ای چون طب خواب به رغم اهمیت آن هیچ سابقه ای نداشت؛ ما برای راه اندازی این رشته تحصیلی در دانشگاه های خود در درجه اول با یک پزشک ایرانی مقیم آمریکا که در این زمینه صاحب نظر بود، تبادل نظر کردیم و با برقراری ارتباط با وی در یکی از بازدیدهایش به کشور، به تدریج این رشته را در کشور پایه گذاری کردیم و بزودی شاهد فارغ التحصیلان این رشته نیز خواهیم بود.



این فوق تخصص ریه و دستگاه تنفسی ادامه داد: همچنین رشته فوق تخصص ریه اطفال نیز به همین طریق و از راه ارتباط با دو پزشک برجسته ایرانی مقیم آمریکا و فرانسه راه اندازی شد که در این راستا همکاران خارجی این پرشکان نیز طی همراهی آنان و آشنایی با مراکز پزشکی کشورمان و شرکت در سمینارهای تخصصی، تمایل خود را به همکاری با مراکز علمی ما اعلام کردند که این پیشرفتی بزرگ و به نوبه خود کم هزینه برای کشورمان محسوب می شود.



وی افزود: بر اساس آمار ارائه شده در مجله فضایی Space Magazine ، حدود 43 درصد از محقیقن ناسا ایرانی هستند که قطعاً بهره گیری از این گنجینه عظیم می تواند ثمرات زیادی را برای کشور به همراه داشته باشد.



مسجدی با تاکید برتوانمندیها و ظرفیتهای فراوان کشور در بسیاری از حوزه ها و لزوم ظرفیت سازی در سایر بخش ها گفت: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور باید با شناسایی نیازهای کشور در حوزه های خاص، وارد عمل شده و ارتباط با فرد فرد ایرانیان متخصص مقیم خارج از کشور را در دستور کار خود قرار دهد.



وی با تاکید بر ضرورت شناسایی ایرانیان متخصص در مراکز معتبر دانشگاهی دنیا و جذب آنان با برنامه ریزی و مدیریت صحیح، افزود: ایجاد کمیته های تخصصی و شناسایی قطبهای علمی معتبر خارج از کشور با محوریت شورای عالی ایرانیان سبب خواهد شد این مهم به نحو مطلوب تحقق بیابد.