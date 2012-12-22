مدیریت بار حمل و نقل درون شهری باید به شهرداری واگذار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن موحدیان اظهار کرد: مسئولیت نظارت بر عملکرد حمل و نقل بار درون شهری این شهر با شهرداری است و هیچ دستگاه و اتحادیه‌ای نباید هیچ دخالتی در این موضوع داشته باشد.

فرماندار مشهد بیان کرد: شهرداری ها وظیفه ساماندهی حمل و نقل بار را بر عهده دارند و باید این وظیفه در محدوده کاری این سازمان صورت پذیرد.

موحدیان با اشاره به این که هم اکنون شهرداری این وظیفه را به سازمان مدیریت بار حمل و نقل درون شهری واگذار کرده‌اند، بیان کرد: سایر فعالیت‌های انجام گرفته خارج از محدوده این سازمان که پیش از این توسط نهادهای دیگر اداره می‌شده، باید به این سازمان محول شود.

وی افزود: شهرداری برنامه منسجم و برنامه‌ریزی شده‌ای برای ساماندهی حمل و نقل بار در حوزه درون شهری و حومه در نظر گرفته و مسایلی مانند سوخت و نظارت بر عملکرد این ناوگان را در راس برنامه های این سازمان قرار داده است.

فرماندار مشهد تاکید کرد: مسوولیت نظارت بر عملکرد حمل و نقل بار درون شهری این شهر با شهرداری است و هیچ دستگاه و اتحادیه‌ای نباید هیچ دخالتی در این موضوع داشته باشد.



