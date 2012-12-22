درهای ورزشگاه دورود به روی تماشاگران باز شد/ ظرفیت تکمیل است

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل با باز شدن درهای ورزشگاه دورود تماشاگران به مرور در حال ورود به ورزشگاه تختی هستند که به نظر می رسد تعداد افراد حضور یافته بیش از ظرفیت ورزشگاه باشد.

این در حالیست که با باز شدن درهای ورزشگاه بازار سیاه بلیط نیز بار دیگر رونق گرفته و برخی از افراد حاضر در محل اقدام به فروش بلیط به قیمت 50 تا 80 هزار تومان می کنند.

هم اکنون ورزشگاه تختی دورود کاملا تکمیل شده است و نزدیک به دو هزار و 500 تماشاگر در ورزشگاه حضور دارند.

در حال حاضر وضعیت چمن ورزشگاه تختی دورود مطلوب است و تنها خط کنار حاشیه زمین گل آلود بوده که از سوی مسئولان برگزاری بازی این قسمت از زمین با "خاک اره" در حال پر شدن است.

بنابر این گزارش به گفته سرپرست فرمانداری شهرستان دورود همه تدابیر لازم برای برگزاری بازی اندیشیده شده و شرایط امنیتی مناسبی بر محل برگزاری بازی و شهرستان دورود حاکم است.