تاکنون 6500 طرح توسعه کشاورزی در کرمانشاه منعقد شد

علی اشرف منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیتهای صورت گرفته توسط سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در اجرای طرح های توسعه کشاورزی با اشاره به اینکه اساسا توسعه بخش کشاورزی در چهار محور اساسی محقق می شود، گفت: چهار محور توسعه بخش کشاورزی شامل توسعه زیرساخت ها، دام و طیور و آبزیان توسعه باغبانی و زراعت است.

منصوری تصریح کرد: در بخش توسعه زیرساختها با توصیف اعتباری بیش از 1500 میلیارد ریال اقدامات اساسی در بخش آب و خاک صورت گرفته است که در برخی موارد حجم عملیات انجام شده بیش از سه برابر اقدامات در مدت مشابه قبل بوده است.

وی افزود: از جمله این طرح ها می توان به اجرای بی سابقه بیش از 12 هزار هکتار سیستم های نوین آبیاری، شروع عملیات اجرایی پنج هزار و 100هکتار شبکه آبیاری و زهکشی در اراضی تحت پوشش، اجرای پروژه های انتقال آب با لوله به میزان 42 کیلومتر، اجرای بهسازی کانال های آبیاری عمومی به میزان 52 کیلومتر، انقعاد قرارداد 28 پروژه طراحی و مطالعاتی و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در سطح هزار و 540 هکتار بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در یکسال گذشته با همت مسئولین استان کرمانشاه و همراهی شرکت آب منطقه ای در یک اقدام بی نظیر برای مشروب کردن بیش از 70 هزار هکتار اراضی استان کرمانشاه، مجوز تخصیص آب به میزان بیش از 36 هزار لیتر صادر شد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه باغبانی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز هزار و 800 هکتار به سطح باغات استان اضافه شد و این در حالی است که که هم اکنون بیش از 130 میلیارد تومان پروژه تامین آّب با هدف توسعه باغبانی آماده اجرا بوده که به محض تامین منابع مالی کار اجرائی آن ها آغاز خواهد شد.

منصوری اظهار داشت: در یک سال گذشته علاوه بر اقدامات مستمر در حوزه اصلاح نژاد دام و بهبود مدیریت در واحدهای دامپروری، سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در حوزه ی دام و طیور و آبزیان فعالیت های خود را در دو بخش احیا واحد های راکد و تقویت واحدهای موجد و نیز توسعه و ایجاد واحد های جدید متمرکز کرده که برای عملیاتی شدن این موضوع حدود 90 میلیارد ریال از محل منابع اعتباری استانی برای تقویت واحد های موجود و کمک به تامین علوفه و دان واحد ها و عشایر استان به صورت بلاعوض هزینه شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرماشاه افزود: در حوزه ی آبزی پروری هم اکنون ظرفیت تولید استان به حدود 12 هزار و500 تن رسیده که این موضوع تا نیمه اول سال 90 که کل تولید استان حدود هفت هزار تن بود از رشد 78 درصدی برخوردار بودف یعنی در واقع پنج هزار و500 تن به تولیدات در این بخش اضافه شده است که رقم شاخص و چشمگیری محسوب می شود و انشاالله بنا داریم که میزان تولیدات در آخر امسال به حدود 15 هزار تن برسد.

منصوری ادامه داد: تا کنون تعداد شش هزار و 567 طرح با نیاز تسهیلاتی 956 میلیارد ریال منجر به انعقاد قرارداد شده که از لحاظ تعداد و مبلغ طرح های تصویبی که بیش از سه برابر سهم ابلاغی استان است در صدر استان های کشور و بعد از انعقاد قرارداد در جایگاه سوم و از لحاظ میزان واگذاری اراضی و میزان تخصیص آب در جایگاه اول کشور قرار داریم.

وی در پایان با تشکر از اظهارات و نقطه نظرات گفت: سازمان جهاد کشاورزی آمادگی لازم برای دریافت بررسی و اجرای هرگونه طرح موثر در توسعه کشاورزی در راستای تعیین شده و متناسب با قوانین و ظرفیت های کشور و استان از ناحیه کلیه صاحبنظران دارد.