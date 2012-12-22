700 تن ماهی گرمابی و سردآبی در خراسان شمالی تولید شد

ابراهیم گلداد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مدت نه ماهه نخست سال جاری در مجموع 746 تن ماهی گرمابی و سرآبی در 65 مزرعه پرورش ماهی خراسان شمالی تولید شده است.

وی اظهار داشت: از این میزان 620 تن ماهی در 53 مزرعه پروش ماهی سردآبی استان تولید شده و پیش بینی می شود این میزان تا پایان سال جاری به 900 تن افزایش یابد.

گلداد اضافه کرد: همچنین در این مدت 126 تن ماهی گرمابی نیز از 12 واحد مزرعه پرورش ماهی گرمابی خراسان شمالی برداشت شده است.

وی با اشاره به اینکه پرورش ماهیان گرمابی در طول سال در یک مرحله انجام می شود، گفت: در ابتدای سال جاری حدود 100 هزار قطعه بچه ماهی در مزارع گرمابی استان رها شد و این آبزیان در نیمه دوم آبان ماه با وزن تقریبی 1.3 کیلوگرم برداشت شدند.

به گفته این مسئول براساس برنامه پنجم توسعه، میزان تولید ماهی گرمابی درسال جاری 117 تن پیش بینی شده بود که با توجه به تولید 126 تنی این نوع از ماهیان در استان، میزان برداشت از مقدار پیش بیتنی شده هشت درصد بیشتر شده است.

وی تصریح کرد: در سال جاری غالب ماهیان گرمابی تولید شده در مزارع استان شامل ماهی آمور، فیتوفاک، کپور معمولی و کپور سرگنده بوده و بیشترین ماهی سردآبی تولید شده نیز قزل آلا است.

گلداد در مورد علت بیشتر بودن تعداد مزارع پرورش ماهیان سردآبی در استان، شرایط جوی خراسان شمالی را دلیل این موضوع دانست و اظهار داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی، میانگین ارتفاع هزار و 200 متری از سطح دریا، میانگین دمای 13.5 سانتیگرادی استان و شرایط عمومی آب و هوا در استان بیشتر تولیدکنندگان به پرورش ماهیان سردآبی رغبت دارند.

وی در مورد پراکندگی مزارع پرورش ماهیان گرمابی در استان نیز اضافه کرد: بیشترین مزارع پرورش ماهیان گرمابی خراسان شمالی در بخش گرمخان شهرستان بجنورد و مانه شهرستان مانه و سملقان واقع شده و سایر استخرهای گرمابی نیز در دیگر مناطق گرمسیر استان مستقر شده اند.

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در پایان تصریح کرد: شهرستان شیروان با تولید بیشترین میزان تولید ماهی در استان، نخستین تولید کننده ماهی در سطح خراسان شمالی است و پس از آن نیز شهرستان های بجنورد و اسفراین در رده های بعدی قرار دارند.