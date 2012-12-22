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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۱۶

علیرضا محمد و بکو فوفانا رسما به ذوب‌آهن پیوستند/ ثبت قرارداد 3 بازیکن

علیرضا محمد و بکو فوفانا رسما به ذوب‌آهن پیوستند/ ثبت قرارداد 3 بازیکن

اصفهان - خبرگزاری مهر: سه بازیکن جدید تیم ذوب آهن با حضور در هیئت فوتبال استان اصفهان قرارداد خود را با این تیم ثبت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سه بازیکن جدید تیم ذوب آهن با حضور در هیات فوتبال استان اصفهان قرار داد خود را با این تیم ثبت کردند.

مدت قرار این بازیکنان به شرح زیر است :

علی محسنی (2 فصل )

علیرضا محمد (نیم فصل)

اسماعیل بکو فوفانا (نیم فصل)
 

کد مطلب 1772240

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