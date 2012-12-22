به گزارش خبرنگار مهر، نوآوری در علم یا همان پژوهش نکته حایز اهمیت این است که در حال حاضر جوامعی که ما از آنها به عنوان جوامع پیشرفته یاد می‌کنیم موفقیت‌های خود را مدیون تحقیقات علمی می‌دانند یعنی در حقیقت پیشرفت‌های عظیم و موفقیت‌های بزرگ در سایه توجه جدی به تحقیق و پژوهش به‌ دست آمده است.

متاسفانه فعالیت های پژوهشی به دلیل نبود مدیریت واحد و انسجام در کنار سایر مشکلات این بخش با وجود موفقیت های اندک شمار در سالهای اخیر در این استان توفقیات زیادی حاصل نکرده است.

پژوهش می‌تواند جلوی بسیاری از دوباره کاری‌ها، اتلاف وقت و بودجه را بگیرد. هر قدر موضوعی بزرگتر و بااهمیت‌ تر باشد نیاز به پژوهش برای تصمیم‌ گیری درباره اجرای آن بیشتر است. این کار، ریسک تصمیم و اجرا را به حداقل می‌رساند.

برای برنامه ریزی بلند مدت نیز نیاز به تحقیقات بیشتر است در صورتی که برنامه ریزی فاقد پشتوانه تحقیقاتی باشد و به طور همه جانبه پیش از آغاز مورد بررسی قرار نگرفته باشد، به یقین در اجرا و عملیاتی شدن با مشکل روبه روخواهد شد از این رو می‌توان گفت پژوهش به ویژه در تصمیم‌ گیری‌های کلان نقش عمده‌ای دارد.

تنها 10 دستگاه اجرایی اعتبارات پژوهشی را هزینه کرده اند

مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر پژوهش و نوآوری را از نیازهای هر جامعه عنوان کرد و گفت: سرمایه گذاری در این زمینه از شاخصه های مهم به شمار می رود چرا که در غیر این صورت دانش افزایش نخواهد یافت بنابراین مسئولان باید اهتمام ویژه ای در این خصوص داشته باشند .

طاهر بخشایی با بیان اینکه بر اساس قانون دستگاه ها موظفند نیم تا سه درصد اعتبارات خود را برای فعالیت های پژوهشی اختصاص دهند، ادامه داد: بر اساس بررسی هایی که از دستگاه های اجرایی صورت گرفت از 30 دستگاه، 10 دستگاه اجرایی استان اعتبارات فعالیت های پژوهشی خود را هزینه کرده اند.

وی به احیای کارگروه پژوهشی در استان تاکید و با انتقاد از نبود مدیریت واحد در زمینه فعالیت های پژوهشی گفت: ضروری است برای تجمیع اطلاعات و جلوگیری از دوباره کاری، بانک اطلاعات پژوهشی در استان ایجاد شود .

تعامل مناسبی بین دانشگاه و صنعت وجود ندارد

معاون پژوهشی دانشگاه ارومیه در گفتگو با مهر با تاکید بر توجه به فعالیت های پژوهشی گفت: ایجاد رابطه و تعامل تنگاتنگ بین دانشگاه و صنعت از ضرورت های یک کشور توسعه یافته است.

علیرضا طالبی در گفتگو با مهر تعامل دستگاه های اجرایی و دانشگاه و صنعت را یکی از ارکان توسعه فعالیت های پژوهشی عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه تعامل مناسبی بین دانشگاه و صنعت در کشور صورت نمی گیرد که در این راستا باید سریعا زمینه ها و شرایط حضور هر دو در کنار یکدیگر فراهم شود.

وی با بیان اینکه یک هزار و 792 مقاله طی سال گذشته به این دانشگاه ارائه شده است گفت: در این مدت سطح کیفی مقالات ارائه شده به دانشگاه ارومیه ارتقای چشمگیری داشته است.

طالبی افزود: تعداد مقالات چاپ شده دانشگاه ارومیه در مجلات علمی معتبر ملی و بین المللی طی سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل خود، 26 درصد افزایش یافته است.

معاون پژوهشی دانشگاه ارومیه اعلام کرد: طی سال 90، تعداد 310 مورد مقاله دانشگاه ارومیه در مجلات بین المللی به چاپ رسید.

طالبی با تاکید بر لازمه حمایت از پژوهشگران و محققان استانی، اظهار داشت: دانشگاه ارومیه در راستای حمایت از پژوهشگران و محققان، تمامی هزینه های تحقیقاتی، هزینه چاپ مقالات و شرکت در کنفرانس ها را متقبل می شود.

وی با اشاره به اینکه پژوهش منشا تولید علم و دانش در جامعه بوده و موتور محرکه کشور محسوب می شود اعلام کرد: دانشگاه ارومیه نسبت به اساتیدی که در تولیدات پژوهشی نقش داشته باشند نگاه ویژه ای خواهد داشت واز هیچ کمکی در این زمینه فروگذاری نخواهد کرد.

طالبی اضافه کرد: در سال های گذشته کشورهای مختلف، معیارهایی را در رتبه بندی دانشگاه ها به کار می گرفتند اما این رتبه بندی و ارزیابی از سال 2003 به بعد، جهانی شد و این رتبه بندی در کشور ما نیز از سال 1389 آغاز شده و بر اساس شاخص های مختلف آموزشی دانشجویی، پژوهشی، همکاری های علمی بین المللی تعیین می گردد.

معاون پژوهشی دانشگاه ارومیه افزود: کشور ایران در رتبه بندی سال 2006، دارای رتبه 28 بود که با روند چشمگیر تولیدات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران، این رتبه در سال 2012 به رتبه 16 صعود یافت و امیدوار هستیم با افزایش فعالیت های آموزشی و پژوهشی و با توجه به سهم بسزای دانشگاه ها در تولید علم و فناوری، همچنان شاهد روند سیر صعودی در دنیا باشیم.

شاه کلید ترقی و پیشرفت جوامع تحقیق و پژوهش است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندارآذربایجان غربی بقا و تعالی هر سیستم را نیازمند علم و فناوری که زائیده تحقیق و پژوهش است دانست و گفت: تعالی و بقای هر سیستم و شاه کلید ترقی و پیشرفت نیازمند تحقیق، پژوهش و علم است و تقویت علم و فناوری فقط بواسطه تدبر، تفکر و پژوهش حاصل می شود و پژوهش ضمانت نامه علم و فناوری و پایه و خاستگاه علم و فناوری است.

محمد طلبی با تاکید بر اینکه باید به مقوله پژوهش بیش از پیش اهمیت داده شود، اظهار داشت: باید به تولید علم توجه شود چرا که مقدمه تولید علم موثر و پایه و اساس آن تحقیق و پژوهش است .

وی ادامه داد: ما نباید پژوهش را وظیفه یک دستگاه خاص بدانیم چرا که همه دستگاه های اجرایی در تمام امور اعم از سیاسی، اجتماعی، عمرانی و فرهنگی نیازمند سنجش بایدها و نبایدها هستند و این همان برنامه ریزی علمی یعنی پژوهش است .

بانک اطلاعاتی پژوهشگران آذربایجان غربی تهیه شود

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی تهیه بانک اطلاعاتی پژوهشگران را لازم و ضروری دانست و گفت: توزیع درست اعتبارات پژوهشی، ایجاد انگیزه در بین پژوهشگران، ایجاد رابطه منطقی در بین مراکز پژوهشی و مراکز استفاده کننده از پژوهشها، رفع مقررات دست و پا گیر اداری و مالی، ایجاد بسترهای لازم برای انجام فعالیت های پژوهشی و تربیت نیروهای لازم در زمینه پژوهش مهمترین اقدامات و برنامه ها در زمینه توسعه برنامه ها و فعالیت های پژوهشی است که باید مدنظر قرار بگیرد .

طالبی تاکید کرد: امروزه علم و فناوری است که در خاکریز اول قرار دارد و دانشمندان، افسران جنگ نرم هستند و می بینیم که دشمن برای غلبه بر ما به شهادت رساندن دانشمندان را بر هر اقدام نظامی ترجیح می دهد .

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی همچنین با بیان اینکه ساماندهی فعالیت های پژوهشی نیازمند مدیریت واحد است گفت: اگر بخواهیم بی نیاز، قدرتمند و پیشرفته باشیم و سطح زندگی مردم را ارتقا دهیم و از نیروی انسانی کارآمد بهره مند باشیم، باید در امر پژوهش ثابت قدم بوده و در این زمینه با فراهم نمودن بسترهای لازم فرهگ سازی کنیم.

طالبی افزود: باید با فراهم آوردن یک بانک اطلاعاتی از محققان و اصحاب پژوهش، نیازهای علمی کشور را احصاء و نسبت به تربیت نیروی انسانی لازم در زمینه پژوهش یا توسعه رشته های پژوهش محور در دانشگاه ها اقدام کنیم.

متاسفانه در کشور و به تبع آن در آذربایجان غربی، فرهنگ پژوهش برخلاف فرهنگ آموزش، گسترش نیافته و نهادینه نشده است اما فارغ از این نقاط ضعف در زمینه مسائل پژوهشی، آنچه در این بحث حائز اهمیت است، استفاده مفید و موثر از ظرفیت‌های موجود تحقیقاتی کشور به منظور انجام اقدامات مدبرانه در بهبود تولید ملی در کشور است.