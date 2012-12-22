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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

ممشلی خبر داد:

کشف 481 قطعه پرنده نادر از شکارچیان متخلف در گلستان

کشف 481 قطعه پرنده نادر از شکارچیان متخلف در گلستان

گمیشان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان از کشف 481 قطعه از گونه نادر پرندگان از شکارچیان متخلف در تالاب بین المللی گمیشان خبر داد.

محمد ممشلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پرندگان از گونه ها خوتکا، آبچلیک، کوکر شکم سفید و ... بوده که از متخلفان شکار و صید کشف شد.

وی اظهار داشت: این کشفیات در راستای عملیات تعقیب و گریز و بازرسی منازل متخلفان صورت گرفته است.

ممشلی بیان داشت: در این زمینه 10 قبضه شکاری از متخلفان کشف و به همراه پرونده به مراجع قضایی ارجاع شدند.

وی خواستار همکاری بیشتر مردم با محیط بانان در راستای صیانت از مجیط زیست و گونه های حیات وحش برای حفظ این گونه های منحصرفرد شد.

17 تالاب در گلستان وجود دارد که تالابهای گمیشان، آلاگل، آلماگل و ... از تالابهای ثبت شده در فهرست بین المللی به شمار می روند.
 

کد مطلب 1772250

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