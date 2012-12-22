کشف 481 قطعه پرنده نادر از شکارچیان متخلف در گلستان

محمد ممشلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پرندگان از گونه ها خوتکا، آبچلیک، کوکر شکم سفید و ... بوده که از متخلفان شکار و صید کشف شد.

وی اظهار داشت: این کشفیات در راستای عملیات تعقیب و گریز و بازرسی منازل متخلفان صورت گرفته است.

ممشلی بیان داشت: در این زمینه 10 قبضه شکاری از متخلفان کشف و به همراه پرونده به مراجع قضایی ارجاع شدند.

وی خواستار همکاری بیشتر مردم با محیط بانان در راستای صیانت از مجیط زیست و گونه های حیات وحش برای حفظ این گونه های منحصرفرد شد.

17 تالاب در گلستان وجود دارد که تالابهای گمیشان، آلاگل، آلماگل و ... از تالابهای ثبت شده در فهرست بین المللی به شمار می روند.

