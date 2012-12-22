به گزارش خبرنگار مهر، 23 آبان 1390 بود که بهمن درّی معاون وقت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به جهت انجام نظرسنجی بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران قدردانی کرد.

چند ماه بعد در جریان برگزاری نمایشگاه بیست و پنجم کتاب تهران، یحیی طالبیان رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سخنانی از دقیق‌تر شدن نظرسنجی از بازدیدکنندگان نمایشگاه در این دوره خبر داد و گفت: سعی می‌کنیم براساس نظر ویژه رهبری سئوالات مربوط به بررسی و مقایسه کیفی محتوای نمایشگاه را بیشتر بکنیم.

وی همچنین گفته بود: اطلاعات گذشته موجود است و بعد از اینکه نتایج نظرسنجی آماده شد، مقایسه‌ای در باب محتوای این نمایشگاه با دوره‌های پیشین آن خواهیم داشت.

حال با گذشت بیش از 7 ماه از این اظهارات، خبر می‌رسد که نه تنها این نظرسنجی انجام نشده، بلکه انجام نظرسنجی برای نمایشگاه آتی کتاب تهران در سال 1392 هم تقریباً منتفی است.

یحیی طالبیان رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به رکود در انجام طرح‌های علمی و تحقیقاتی این پژوهشگاه به دلیل کاهش بودجه گفت: در سال جاری به دلیل اینکه صرفاً بودجه‌های مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل را دریافت کرده‌‌ایم، اعتباری برای انجام کارهای پژوهشی‌مان نداریم.

وی افزود: به نظر می‌رسد هر وقت دولت در تنگناهای مالی و اعتباری قرار می‌گیرد، ابتدا بودجه‌های پژوهشی و فرهنگی قطع می‌شود. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات که ملکی ندارد تا بتواند از طریق فروش آن کمبودهای اعتباری خود را جبران کند و ساختمانی هم که الان در آن هستیم، مایملک ارشاد است و ما اینجا مستاجریم.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اضافه کرد: با این حال سعی کرده‌ایم با راه‌هایی از قبیل نشر الکترونیک، آثارمان را به دست مخاطب برسانیم. در سال جاری 58 طرح پژوهشی خاتمه یافته داشته‌ایم و در حال حاضر هم که در سه ماهه آخر سال هستیم، 99 طرح در حال انجام داریم که 60 مورد آن می‌تواند به صورت کتاب منتشر شود و البته ما بودجه‌ای برای انتشار آنها نداریم.

به گفته طالبیان، در فاصله آذرماه 1390 تا آذرماه امسال 149 اثر در این پژوهشگاه منتشر شده که 84 عنوان آن به دلیل تنگناهای مالی به صورت الکترونیکی منتشر شده‌اند.

وی همچنین از تقویت زیرساخت‌های شبکه‌ای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با هدف اداره انتشار الکترونیکی آثار آن خبر داد و افزود: طبیعتاً جامعه مخاطب ما بیشتر مایل است که این آثار به صورت کتاب منتشر شود ولی در عین حال ما راه حل‌های گوناگون را تجربه خواهیم کرد.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با بیان اینکه اعتبارات این پژوهشگاه مستقیماً از خزانه پرداخت می‌شود، گفت: اعتبار سالیانه پژوهشگاه بیش از 4 میلیارد تومان بوده که در مورد امسال کمتر از 50 درصد آن تخصیص یافته است.

طالبیان در پاسخ به این سئوال که «آیا امسال هم پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در مورد نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نظرسنجی انجام داده است یا خیر؟» افزود: ما یک مرکز نظرسنجی و رصد فرهنگی داریم که هر سال به اجرای نظرسنجی در در نمایشگاه کتاب، قرآن، مطبوعات و رسانه‌های دیجیتال و برخی دیگر از نمایشگاه‌های هنری می‌پرداخت و نتایج آن را به صورت رایگان در اختیار مرکز مربوطه قرار می‌دادیم، اما متاسفانه به علت تنگناهای مالی از این به بعد نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.

وی ادامه داد: البته به مجریان برگزاری این نمایشگاه‌ها اعلام کرده‌ایم که چنانچه در ذیل اعتبارات مربوط به برگزاری این نمایشگاه‌ها، رقمی را برای نظرسنجی در اختیار ما بگذارند، ما می‌توانیم کماکان این کار را انجام دهیم، اما در مورد سئوال شما باید بگویم که خیر؛ نظرسنجی در مورد نمایشگاه کتاب تهران در سال 91 انجام نشده است.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات از احتمال انجام نشدن این نظرسنجی برای نمایشگاه کتاب تهران در سال 1392 سخن گفت و تاکید کرد: با معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مذاکره کرده‌ایم و گفته‌ایم که اگر بودجه‌اش را تامین کنند، ما این کار را انجام می‌دهیم و در غیر این صورت، خیر.