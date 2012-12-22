سید محمد قدسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بیمارستان در سال 1379 افتتاح و با چهار بخش اصلی از قبیل جراحی عمومی، زنان، اطفال و داخلی آغاز بکار کرد.

وی اظهارداشت: هم اکنون این بیمارستان دارای بیشتر رشته های پزشکی از قبیل ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی گوش - حلق و بینی، جراحی کلیه و مجاری ادرار، بخش قلب، بخش ویژه آی سی یو، سی سی یو، بخش نوزادان، جراحی چشم و غیره است.

رئیس بیمارستان 200 تختخوابی حضرت رسول اکرم(ص) تامین اجتماعی رشت گفت: ماهانه 10 هزار نفر بصورت سرپایی در اورژانس بیمارستان و چهار تا پنج هزار نفر نیز از بخش های سرپایی تخصصی خدمت می گیرند.

وی با عنوان اینکه بیمارستان تامین اجتماعی رشت از مراکز پیشرو در زمینه لاپاراسکوپی است، افزود: در حال حاضر تعداد عمل های جراحی لاپاراسکوپی در این بیمارستان از مراکز درمانی دولتی بیشتر است.

قدسی در ادامه با بیا بیان اینکه دو متخصص جراح ستون فقرات فعال در بیمارستان مشغول خدمت به بیماران هستند، یادآورشد: گسترش خدمات از چشم اندازهای مهم این بیمارستان است.