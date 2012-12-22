عباس قبادی در گفتگو با مهر از حذف جوش‌شیرین از فرآیند پخت نان مصرفی مردم خبرداد و گفت: جایگزینی خمیر‌مایه به جای جوش‌شیرین در تولید نان، در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی نان و شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از آنجا که شرکت بازرگانی دولتی ایران متولی تنظیم بازار نان کشور است، به منظور تامین خمیرمایه مصرفی واحدهای تولید نان در تهران، تفاهم‌نامه‌ای را با سندیکای تولید کنندگان خمیرمایه، جهت تحویل 330 تن خمیرمایه در هر ماه به تعاونی نانوایان سنتی شهر تهران، اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم و انجمن نان‌های صنعتی منعقد کرده است.

وی تصریح کرد: ضرورت حذف جوش شیرین از فرایند پخت نان و جایگزین کردن آن با خمیرمایه، بهبود طعم و مزه را به دنبال دارد و به تاخیر افتادن بیاتی و هضم بهتر نان و سلامت جامعه را سبب می‌شود، بر همین اساس در شانزدهمین نشست کارگروه کیفیت نان این موضوع مطرح و تفاهم‌نامه تامین خمیرمایه مصرفی نانوایی‎‌های تهران با سندیکای تولیدکنندگان خمیر مایه امضاء شده است.

قبادی تشریح کرد: در این تفاهم‌نامه، مقرر شده تا در هر ماه سندیکای تولیدکنندگان خمیرمایه 200 تن خمیرمایه به تعاونی نانوایان سنتی شهر تهران، 80 تن به اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم و 50 تن به انجمن نان‌های صنعتی تحویل دهد.

وی درخصوص قیمت خمیرمایه تحویلی نیز خاطرنشان کرد: قیمت خمیرمایه براساس قیمت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کیفیت خمیرمایه و بنا به نظر مشتری تعیین می‌شود.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تداوم ارتقای سلامت و کیفیت نان، این طرح ابتدا در تهران و سپس در سراسر کشور عملی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پایان خاطرنشان کرد: وجود دلالان و واسطه‌ها در بازار خمیرمایه موجب شده بود این مخمر بهداشتی به قیمت بالاتری به دست نانوایان برسد و به این دلیل نانوایان برای تهیه خمیر به جای خمیر مایه از جوش شیرین استفاده می‌کردند که سهولت مصرف و ارزانی آن بر خمیر‌مایه برتری داشت.

وی افزود: با تامین خمیرمایه مصرفی نانوایی‌ها توسط تعاونی نانوایان سنتی، واحدهای نانوایی به طور مستقیم و آسان به خمیرمایه دست می‌یابند و با نظارت‌های کیفی توسط نهادهای متولی امر از این پس تهرانی‌ها نان بدون جوش‌شیرین و سالم تری خواهند خورد.