همکاری غرب با آل خلیفه در سرکوب مردم بحرین ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالاله الماحوزی عضو انجمن حقوق بشر بحرین تصریح کرد دستگاههای امنیتی رژیم آل‌خلیفه با نصب تجهیزات جاسوسی در محل های مختلف، افراد تحت تعقیب را زیر نظر گرفته اند.



الماحوزی" خاطر نشان کرد رژیم آل خلیفه پس از آزادی فعالان، از این دستگاهها برای شناسایی محل حضور آنها استفاده می کند؛ در زندان نیز تجهیزاتی برای شنود و جاسوسی از فعالان به کار گرفته می شود.



الماحوزی که با العالم گفتگو می کرد، اظهار داشت: در حمله به مناطق مختلف بحرین و منازل فعالان نیز تجهیزاتی برای جاسوسی و زیر نظر گرفتن فعالان نصب می شود.



الماحوزی تصریح کرد : استفاده از این تجهیزات جاسوسی در بحرین با پشتیبانی و حمایت آمریکا و انگلیس و دعوت کارشناسان جاسوسی از این دو کشور برای آل خلیفه امکان پذیر شده است.



خاطر نشان می شود سرکوب اکثریت مردم بی دفاع بحرین که به صورت مسالمت آمیز، خواسته های مشروع خود را مطرح می کنند، با چراغ سبز مدعیان دفاع از حقوق بشر به ویژه آمریکا ادامه دارد.