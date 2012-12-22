افتتاح نخستین جشنواره سلامت پیشگیری از دیابت محله

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه با حضور شهروندان تهرانی و بیماران دیابتی در فرهنگسرای اندیشه نخستین جشنواره سلامت پیشگیری از دیابت محله آغاز به کار کرد.

در این مراسم دکتر میرعباسی شهردار منطقه 7 تهران اعلام کرد: دبیرخانه این جشنواره در منطقه 7 تهران دایر شده است. وی کانون پیشگیری از دیابت را یکی از کانونهای 10 گانه اداره سلامت شهرداری تهران برشمرد و گفت: اگر بخواهیم در جهت رفاه جامعه و شهروندان تلاش کنیم باید یک نوع پارادایم متعالی داشته باشیم.

شهردار منطقه 7 تهران با بیان اینکه پارادایم قوه عاقله یک کشور برای پیشبرد کارخوب است گفت: پارادایم در سه حوزه انسان، محیط زیست و تکنولوژی تقسیم می شود که در پارادایم متعالی هر تصمیمی که بخواهیم بگیریم انسان محوریت است. در گذشته خودروها بسیار بزرگ و محکم ساخته می شد و در تصادفات مهم این بود که خودرو آسیب نبیند و محوریت خودرو بود و حتی در تصادفات انسان از خودرو به بیرون پرتاب می شد ولی امروزه در کشورهای توسعه یافته خودرو در اختیار انسان بوده و جان انسان در اولویت است.

وی افزود: پاردایم متعالی می گوید انسان را آگاه کنید و جهانی فکر کنید و محله ای عمل کنید. حال این بحث در موضوع دیابت هم وارد است. در جامعه ما بیماری دیابت روز به روز در حال افزایش است و 10 درصد کشور به دیابت دچارند. اگر بر اساس پارادایم متعالی یاد دادن را در دستور کار قرار دهیم می توانیم در پیشگیری موفق باشیم. مدیران هم باید ذهنشان بر این اساس شکل بگیرد.

در ادامه این مراسم چند پزشک و کارشناس غدد و دیابت با توضیح بیماری دیابت شهروندان تهرانی را با آخرین یافته های آموزشی و درمانی آشنا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در این جشنواره مسابقه ای با عناوین نقاشی، کاریکاتور داستان و... در موضع دیابت برگزار شده که علاقمندان تا 30 دی ماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه ارائه کنند. خبرنگاران هم برای بهترین گزارش هدیه می گیرند.