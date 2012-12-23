غلامرضا تاجگردون در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به این سوال که بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در کمیسیون برنامه و بودجه به کجا رسیده است، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه ، کمیسیون فرعی بررسی کننده این لایحه است و کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی لایحه را بررسی می کند.

وی ادامه داد: ما معتقدیم کار بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی به دلایلی کند پیش می رود و ما علاقه مند هستیم هرچه زودتر بررسی این لایحه در کمیسیون برنامه وبودجه نهایی شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: از جمله دلایلی که منجر به کندی بررسی این لایحه شده، اختلاف نظرهای موجود است، بخش های بیرونی و فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی نقطه نظراتی دارند که مخالف با این لایحه است.

وی ادامه داد: آنها معتقدند این لایحه بخش های اقتصادی را دچار مشکلات بیشتر می کند و اساسا کمکی به کشور نخواهد کرد.

تاجگردون گفت: در صورت تصویب این لایحه فعالان اقتصادی در کشور باید همه اطلاعات کاری و فعالیت های خود را برای هر کار کوچکی به ثبت برسانند و با این روند کسی نمی تواند از دادن اطلاعات مالی خود فرار کند. مخالفان با این لایحه معتقدند که پیاده کردن چنین روندی چندان امکان پذیر نیست و آن را به صلاح اقتصاد کشور نمی دانند.

وی افزود: این درحالی است که دولت تلاش دارد بخش درآمدهای مالیاتی را اصلاح کند و از این راه کمکی به بودجه سالانه شود.

نماینده گچساران خاطرنشان کرد: از طرف دیگر هم دولت بعد از اینکه این لایحه را به مجلس ارائه کرد، مدتی بعد درخواست بررسی آن طبق اصل 85 قانون اساسی یعنی بررسی و تصویب نهایی در کمیسیون تخصصی را به مجلس ارائه کرد که این تقاضا نشان از خواست دولت برای تسریع در بررسی این لایحه است.

وی گفت: البته این درخواست باید به رای مجلس گذاشته شود.