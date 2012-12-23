  1. سیاست
۳ دی ۱۳۹۱، ۹:۱۶

تاجگردون با مهر مطرح کرد:

چالش در مجلس برسر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

چالش در مجلس برسر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با درخواست بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بر اساس اصل 85 قانون اساسی،به دنبال تسریع در بررسی آن است، گفت: بررسی این لایحه به دلیل آنکه بخش های مختلف اقتصادی و اتاق بارزگانی نقطه نظرات مخالفی دارند به کندی پیش می رود.

غلامرضا تاجگردون در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به این سوال که بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در کمیسیون برنامه و بودجه به کجا رسیده است، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه ، کمیسیون فرعی بررسی کننده این لایحه است و کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی لایحه را بررسی می کند.

وی ادامه داد: ما معتقدیم کار بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی به دلایلی کند پیش می رود و ما علاقه مند هستیم هرچه زودتر بررسی این لایحه در کمیسیون برنامه وبودجه نهایی شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: از جمله دلایلی که منجر به کندی بررسی این لایحه شده، اختلاف نظرهای موجود است، بخش های بیرونی و فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی نقطه نظراتی دارند که مخالف با این لایحه است.

وی ادامه داد: آنها معتقدند این لایحه بخش های اقتصادی را دچار مشکلات بیشتر می کند و اساسا کمکی به کشور نخواهد کرد.

تاجگردون گفت: در صورت تصویب این لایحه فعالان اقتصادی در کشور باید همه اطلاعات کاری و فعالیت های خود را برای هر کار کوچکی به ثبت برسانند و با این روند کسی نمی تواند از دادن اطلاعات مالی خود فرار کند. مخالفان با این لایحه معتقدند که پیاده کردن چنین روندی چندان امکان پذیر نیست و آن را به صلاح اقتصاد کشور نمی دانند.

وی افزود: این درحالی است که دولت تلاش دارد بخش درآمدهای مالیاتی را اصلاح کند و از این راه کمکی به بودجه سالانه شود.

نماینده گچساران خاطرنشان کرد: از طرف دیگر هم دولت بعد از اینکه این لایحه را به مجلس ارائه کرد، مدتی بعد درخواست بررسی آن طبق اصل 85 قانون اساسی یعنی بررسی و تصویب نهایی در کمیسیون تخصصی را به مجلس ارائه کرد که این تقاضا نشان از خواست دولت برای تسریع در بررسی این لایحه است.

وی گفت: البته این درخواست باید به رای مجلس گذاشته شود.

کد مطلب 1772268

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها