دانشگاه اهر آماده همکاری دوجانبه با واحدهای علمی و صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر اسدی پیش از ظهر شنبه در جمع دانشگاهیان در محل دانشگاه اهر برنامه های این دانشگاه را در راستای تقویت زیرساخت های پژوهشی برشمرد و افزود: این دانشگاه آماده همکاری های دو جانبه با مراکز علمی و صنعتی، کارخانجات، ادارات و سازمانها جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی آنها است.
وی یادآور شد: با ایجاد بیش از100 آزمایشگاه مجهز به فن آوری های نوین برای رشته های مختلف فنی مهندسی، علوم پایه، زمینه و فضای مناسب برای تحقیق و پژوهش اساتید و دانشجویان فراهم شده است.
اسدی گفت: خوشبختانه با تلاش های انجام شده و با بهره مندی از ماشین آلات، تجهیزات و امکانات پیشرفته موجود در حوزه پژوهش، این دانشگاه به یکی از مراکز بزرگ علمی تحقیقاتی استان تبدیل شده است.
وی اظهار امیدواری کرد با تداوم این فعالیت ها و تلاش مضاعف در جهت ارتباط و همکاری مشترک با مراکز علمی تحقیقاتی و تبادل تجربیات اساتید، پژوهشگران شاهد افقی روشن در تحقق اهداف پژوهش باشیم.
این مقام مسئول از آمادگی حوزه معاونت پژوهش و فناوری برای حمایت از نخبگان و پژوهشگران خبر داد و افزود: تمامی امکانات حوزه پژوهش در اختیار پژوهشگران بوده و آماده ارائه تسهیلات دراین زمینه است.
دستیابی به قله های پیشرفت و ترقی در سایه تلاش دانشمندان فرهیخته محقق شده است
همچنین امام جمعه اهر دراین مراسم با اشاره به اینکه دستیابی به قله های پیشرفت و ترقی در سایه تلاش دانشمندان فرهیخته محقق شده است، افزود: دستیابی به فرمولهای جدید در ساخت داروهایی که در انحصار کشورهای بزرگ جهان بوده و دهها افتخار دیگر در حوزه های پژوهشی نشان از اراده جدی محققان و پژوهشگران جوان ما در رسیدن به خودکفایی در عرصه های مختلف مذکر کرد.
حجت الاسلام جواد حاجی زاده اساتید دانشگاهها را افسران جنگ نرم در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان برشمرد و گفت: رسالت اساتید دانشگاه ها ترویج فرهنگ اسلام ناب محمدی و تبیین اهداف والای انقلاب اسلامی بوده ضروریست اساتید حوزه و دانشگاه در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در ترویج مسائل معنوی و تولید علم دراین مراکز برنامه ریزی مدونی داشته باشند.
امام جمعه اهر با اشاره به اهمیت تحقیق و پژوهش گفت: باید با حمایت جدی و تخصیص اعتبارات لازم از اساتید نخبه و فعال در امر پرورش و تحقیق حمایت جدی شود تا شاهد نوآوری های جدید و فتح قله های ترقی و افتخار برای میهن عزیزمان باشیم.
تجلیل از اساتید و پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
همزمان با هفته پژوهش در این مراسم از اساتید و پژوهشگران برتر تجلیل شد.
در پایان این مراسم از علی رضایی به عنوان پژوهشگر برتر فرهیختگان وزارت علوم و تحقیقات، نادر اسدی پژوهشگر برتر منطقه13، مهری باقری چهره ماندگار، استادنمونه کشور و رئیس بنیاد پژوهشی شهریار، از اساتید و پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر با اهداء لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.
دراین ویژه برنامه در بخش اساتید برتر بهبود جعفری، محبوب شیخ علیزاده و پروین غربانی به عنوان اساتید برتر وصابر سلطانی، بهبود جعفری، ستار خلیلی، مهندس عباس محمودی، حسین اسکندری، پریسا لطفی به عنوان عضو استعدادهای درخشان برتر دانشگاه آزاد اسلامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان در بخش دانشجویی نیز از پایان نامه مهدی حسن نیا خیبری در رشته برق و زهرا سلیمانزاده(رشته زبان شناسی همگانی) و سیما قاسملو(رشته شیمی) به عنوان پایان نامه های برتر سال 91 شناخته شده اند.
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