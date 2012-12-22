سرمایه گذاری بخش خصوصی در بافت قدیم شیراز به کاهش معضلات کمک می کند

حسن ممتحن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای شرکت عمران و توسعه فارس اظهار داشت: این شرکت با بیش از 30هزار سهامدار حقیقی و حقوقی از سال 1374 فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون موفق به انجام پروژه های گوناگون در استان فارس شده است

وی یادآور شد: شرکت عمران و توسعه به دنبال بالابردن کیفیت فعالیتها و رضایتمندی مردم استان است و در این راستا با اتکا بر مشارکتهای مردمی در بخشهای انبوه سازی مسکونی و تجاری، کشاورزی، تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی و زینتی، پرورش گل ومحصولات گلخانه ایی، صنعت گردشگری و غیره فعالیت موثری انجام داده است.

مدیرعامل شرکت عمران و توسعه فارس بیان کرد: سرمایه گذاری در پروژههای تجاری، فرهنگی و رفاهی نیکان در بافت قدیم شیراز از جمله فعالیت های این شرکت است که کمک به تحول بافت فرسوده و زنده نگه داشتن بافت تاریخی می کند.

ممتحن افزود: در این پروژه بالغ بر 180 واحد مسکونی وتجاری دربافت فرسوده وتاریخی خریداری تخریب وبا طراحی بسیار مدرن وزیبا وباهماهنگ بافت تاریخی آن منطقه طراحی وپس از تائید سازمان میراث فرهنگی عملیات اجرایی آن شروع شده است.

وی تصریح کرد: پروژه مذکور با مساحت بیش از 30 هزار متر مربع وبا زیربنای بالغ بر 41هزار مترمربع در حال احداث و عملیات اجرایی این پروژه زیر نظر مشاورین برجسته در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت عمران و توسعه فارس افزود: در این پروژه فضاهای فرهنگی، اقامتی ، تجاری ، پارکینگ و معابر در نظر گرفته شده که در اردیبهشت 94 به بهره برداری می رسد.

ممتحن با تاکید بر اینکه هزینه احداث پروژه نیکان به قیمت روز بالغ برهزار میلیارد ریال برآورد شده، گفت: انجام اینگونه پروژه ها در بافت فرسوده کمک به تغییر زندگی افراد منطقه و جلوگیری از افزایش آسیبهای اجتماعی است.

وی اضافه کرد: خانه ها و کوچه های این منطقه از شیراز بسیار قدیمی و گاهی در حال تخریب است و بیشتر مردم بخاطر نداشتن شرایط مناسب محل سکونت خود را به مهاجرین داده اند.

مدیرعامل شرکت عمران و توسعه فارس اظهار داشت: همکاری بخش های خصوصی و دولتی در بافت های فرسوده فرهنگی شیراز می توانند مشکلات را حل و فرصت سرمایه گذاری ایجاد و باعث پیشرفت در منطقه شود.

اتمام پروژه مسکونی صدرا در 15ماه آینده

ممتحن در ادامه یادآور شد: سرمایه گذاری و اجرای فاز دوم مجتمع مسکونی 656واحد آسمان صدرا در زمینی به مساحت 34هزار و300 مترمربع مشتمل بر 14 برج از دیگر پروژه های اجرایی است که تا 15 ماه آینده اماده بهره برداری می شود.

وی با اشاره به فعالیتهای بخش کشاورزی،آبزی پروری، تولید گل و کشت محصولات گلخانه ای گفت: سرمایه گذاری و احداث گلخانه های پیشرفته هیدروپونیک، انجام عملیات زراعی و اصلاح ساختار خاک، تکیر و پرورش ماهیان گرمابی و مولد زینتی از دیگر فعالیتهای شرکت عمران و توسعه فارس است.

مدیرعامل شرکت عمران و توسعه فارس، کارگزاری بورس، سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر را به عنوان بخش دیگری از فعالیت های این شرکت نام برد.