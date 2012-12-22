«زغال سرخ» حسینی ارسنجانی در جشنواره داستان انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن حسینی ارسنجانی، داستاننویس در خصوص رمانش «زغال سرخ» که برای پنجمین جشنواره داستان انقلاب آماده کرده است، گفت: خدف از نگارش این رمان این بود که بتوانم مشاهداتی که خود از ظلم، فقر و زندگی مردم روستا در دوران پهلوی داشتهام را به تصویر بکشانم و به جامعه ارائه دهم.
ارسنجانی ادامه داد: این رمان در 140 صفحه به نگارش در آمده و موضوع آن به خوانین دوران شاهنشاهی اشاره دارد که در روستاها از مردم بیچاره باج میگرفتند و معتقد بودند که کوه، بیابان و درختان متعلق به آنها است و روستاییان باید وظیفه دارند به آنان باج بدهند و اگر کسی در مقابل این ظلم میایستاد وی را کتک میزدند.
وی اظهار کرد: داستان «زغال سرخ» در زمانی اتفاق افتاده که حرکت انقلاب اسلامی آغاز شده و به نوعی موضوع داستان با انقلاب اسلامی گره خورده است.
نویسنده «مبصر کلاس سوم» یکی از عوامل جهانی شدن رمانهای انقلاب را بیان داستان به زبان تازه و نو دانست و گفت: اگر میخواهیم رمانهای انقلاب در سطح بینالمللی بدرخشند باید به زبان جدید و تازهای نگارش یابند؛ بدین معنا که این داستانها برای جهانیان حرفی داشته باشد و بتواند واقعیتها را به خوبی به تصویر بکشند.
وی با بیان اینکه یک داستان و رمان خوب باید سرشار از حادثه باشد، افزود: رمانهایی دیده میشود که ممکن است با قلم بسیار خوبی به نگارش در آمده باشد ولی به دلیل توصیفهای زیاد، مخاطب از ادامه آن صرف نظر میکند.
وی در خصوص سایر آثاری که در حال نگارش آنهاست گفت: من در حال حاضر 8 رمان نیمه کاره در حال نگارش دارم که بخشی از آنها در زمینه کودک و نوجوان است؛ از این میان میتوان به «کلاس هفتمیها»، «مبارز کوچک»، «از شما چه پنهان» و ... اشاره کرد که کار نگارش برخی از آنها تا 80 درصد انجام شده است.
