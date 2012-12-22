تحقق 61 درصدی تعهدات اشتغال بخش کشاورزی درآذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود محمدیان در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این سازمان تا 25 آذرماه به61 درصد از تعهدات خود برای اشتغالزایی عمل کرده است ، گفت: بر اساس آخرین آمار استخراج شده در آذربایجان شرقی تا 25 آذرماه سال جاری، شش هزار و 400 نفر در بخش کشاورزی ثبت اشتغال شده است.

وی تعهد اشتغال سازمان جهادکشاورزی استان را در سال جاری10 هزار و640 شغل اعلام کرد و افزود: اگر روند فعلی ادامه یابد این سازمان بیش از میزان تعهدات خویش در اشتغال زایی توفیق خواهد یافت .

محمدیان بابیان اینکه اشتغال زایی، شاخص ترین معیار انتخاب مدیر نمونه در بخش کشاورزی است، تصریح کرد: مدیریت جهادکشاورزی شهرستانهای اهر، مرند ، چاراویماق و میانه به ترتیب با تحقق 91، 77 ، 76 و 71 درصدی تعهدات خویش و با ثبت اشتغال 869 ، 571 ، 161 و 524 نفر در سامانه رصد اشتغال، رتبه های اول تا چهارم را کسب کرده اند.

افزایش اعتبارات توسعه بخش کشاورزی استان در سال جاری

رئیس سازمان جهادکشاورزری آذربایجان شرقی از افزایش اعتبارات توسعه بخش کشاورزی استان تا سقف دو هزار و 700 میلیارد ریال برای طرحهای کشاورزی در سال جاری خبر داد.

مسعود محمدیان درجلسه بررسی مشکلات کشاورزی شهرستان عجب شیر با اشاره به تصویب هفت هزار طرح با اعتبار هفت هزار میلیارد ریال در ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی شهرستانها گفت: از این تعداد دوهزار و 500 طرح با اعتبار سه هزار طرح به بانک کشاورزی معرفی شده است که تاکنون از این میزان 622 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های کشاورزی پرداخت شده است.

وی با اشاره به این موضوع که آبیاری تحت فشار یکی از مهمترین برنامه های وزارت جهادکشاورزی در بخش آب و خاک بوده افزود: این امر نشان دهنده اهمیت توسعه بخش کشاورزی در کشور و توسعه هرچه بیشتر زیرساختهای آن برای رسیدن به توسعه پایدار کشاورزی در تامین امنیت غذایی جامعه است.

تغییرالگوی کشت نیاز اصلی شهرستان عجب شیر

فرماندار شهرستان عجب شیر با اشاره به اهمیت مدیریت برنامه های توسعه بخش کشاورزی در حاشیه دریاچه ارومیه گفت: تغییر الگوی کشت در این شهرستان، خواهد توانست با تثبیت درآمد بهره برداران بخش کشاورزی، درکنارحفظ شرایط موجود، تلاش برای بهبود وضعیت تولید با افزایش درآمد حاصله از آن در این بخش مهم از اقتصاد شهرستان را عملی کنند.

اژدر علمی، در مراسم تودیع و معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عجب شیر گفت: این شهرستان با توجه به وسعت کم آن، یکی از قطب های تولید محصولات کشاورزی در استان به شمار می آید و سالانه بیش از 85 هزار تن سیب زمینی تابستانه و 45 هزار تن پیاز درکنار بیش از چهار هزار و500 هکتار باغات انگور و گردو و افزون بر سه هزار هکتار اراضی گندم آبی محض با تولید شش تن در هکتار، نشان از توان این شهرستان در توسعه بخش کشاورزی دارد.

وی بابیان اینکه شاخص های اقتصادی الگوی کشت باید به گونه ای تعیین شوند تا با انتخاب نوع محصول همراه با افزایش بهره وری از منابع موجود مانند آب وخاک، حداکثر تولید و درآمد زایی را برای کشاورزان به همراه داشته باشند افزود: استفاده علمی از نهاده های تولید و بهره برداری بهینه از منابع تولید، می تواند در سایه توسعه تعامل نهادهای مسئول در این امر، آینده و افق روشن و شفافی از توسعه بخش کشاورزی را به نمایش بگذارد.

ایجاد غرفه عرضه محصولات کشاورزی سالم با همکاری شهرداری کلانشهر تبریز

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از راه‌اندازی غرفه محصولات کشاورزی سالم در سطح شهر تبریز با همکاری شهرداری کلانشهر تبریز به عنوان نخستین الگوی کشوری خبر داد.

محمود کیا در جلسه کمیته تولیدات گیاهی سازمان هدف از راه‌اندازی غرفه‌ ویژه عرضه محصولات کشاورزی سالم در سطح شهر تبریز را جلب رضایت هرچه بیشتر شهروندان با ارائه محصولات کشاورزی دارای حدمجاز سموم آفت‌کش عنوان نموده و افزود: با توجه به میزان تقاضای بالای شهروندان ، محصولاتی با کیفیت بالا و سالم ازجمله سیب زمینی، پیاز، لوبیا، هویج، انگور ، زعفران و سیب درختی عرضه خواهد شد.

وی با بیان اینکه با راه‌اندازی غرفه عرضه محصولات سالم در تبریز، شهروندان ساکن در محدوده این شهر می‌توانند با اطمینان خاطر نسبت به کیفیت این محصولات برای خرید مایحتاج خود به آن مراجعه نمایند افزود: با ایجاد این مراکز در کنار توسعه غرفه هایی خاص برای فروش محصولات سالم ، شاهد ترویج مصرف این نوع محصولات در جامعه خواهیم بود.