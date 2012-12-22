خدمات ثبت احوال مقدمه برنامه ریزی های کلان کشور است

احد جودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات این اداره در سال جاری گفت: اطلاعات فردی افراد برای برنامه ریزی های کلان باید در اختیار مسئولین قرار بگیرد و اگر ما این اطلاعات را نداشتیم در برنامه ریزی هایمان خلل به وجود می آمد.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه گفت: تمام انقلاب ها و تحولات اجتماعی جهانی با نام و نام گذاری به وقوع پیوست و در جوامع مختلف ثبت احوال ایجاد شد.

وی افزود: ثبت احوال به صورت امروزی در سال 1297 در ایران تاسیس شد و بعد از هفت سال تمامی استان ها اداره ثبت احوال پیدا کردند.

جودی ادامه داد: در آن زمان ثبت احوال بیشتر برای صدور شناسنامه و سرباز گیری بود در رژیم گذشته هم یک سری کارهای جزئی انجام شده و این باعث می شد هویت ها ناشناخته بماند.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه گفت: بعد از انقلاب پایگاه اطلاعات جمعیتی تاسیس شد که فلسفه اش این است که اطلاعات دقیق برای برنامه ریزی کلان از مردم جمع آوری کند و همه این کارها بدون ادعا انجام شده است.

وی افزود: ثبت احوال به ظاهر سازمان کوچکی است ولی کارهای بزرگی انجام داده است و همه کارهایی که انجام شده است می توانند مقدمه ای برای کار بسیار بزرگ چون کارت های هوشمند باشد.

وی تصریح کرد: کارت هوشمند برای جمع اطلاعات هر فردی است، این کارت ها قابل جعل نیستند و می توانند تا حد زیادی به از بین رفتن بوروکراسی اداری کمک کند.

جودی ادامه داد: کارت هوشمند قادر به تشخیص هویت فرد از طریق عنبیه چشم، صورت و کلاسه انگشت است و این می تواند از نظر امنیتی نیز بسیار کمک کننده باشد.

وی گفت: با این کارت اطلاعات زیادی به دست دولت می رسد و دولت می تواند در توزیع و کیفیت خدمات عملکرد بهتری داشته باشد.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه تاکید کرد: همه سازمان ها و ارگان های دولتی طبق قانون مو ظفند به این سامانه وصل شوند و باید اطلاعات خود را از این سامانه دریافت کنند.

جودی افزود: این کارت ها گام بلندی به سمت دولت الکترونیک است و در مسئله یارانه ها همانطور که می دانید اطلاعات ثبت احوال مبنا قرار گرفت.

وی ادامه داد: در رابطه با بحث ازدواج و طلاق ما ثبت این امور را در پروسه 15 تا 30 روزه انجام می دهیم و تلاش می کنیم این مدت را تقلیل دهیم.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه در پایان گفت: اگر ما ثبت احوال دقیق و منسجمی نداشته باشیم فساد در جامعه به وجود می آید و خیلی از جرم و جنایت ها با استفاده از جعل هویت انجام می شود.