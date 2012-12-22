  1. عناوین کل
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

پاشا:

سه پروژه ورزشی گلستان جزو طرح های مهر ماندگار است

سه پروژه ورزشی گلستان جزو طرح های مهر ماندگار است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان گلستان گفت: سه پروژه خوابگاه ورزشکاران، سالن چندطبقه رزمی و استادیوم پنج هزار نفره گنبد از جمله طرح های مهرماندگار ورزشی در استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا صبح شنبه در بازدید از طرح های ورزشی افزود: انشاءالله با حمایت هیئت دولت، وزارت ورزش وجوانان و مسئولان استان این طرح ها به بهره برداری خواهد رسید و دراختیار جوانان قرار خواهد گرفت.

وی درخصوص سالن سه طبقه رزمی عنوان کرد: با توجه به اینکه استان گلستان دارای استعداد و پتانسیل بسیار بالایی در کلیه ورزشها بخصوص ورزش رزمی است و جوانان بسیاری به این ورزش روی آوردند احداث این سالن می تواند تاثیر بسزایی در رشد و ارتقاء این ورزش در عرصه های بین المللی داشته باشد.

وی درخصوص خوابگاه ورزشکاران واقع در چاله باغ نیز عنوان کرد: استان با داشتن اقلیم بسیار زیبا و داشتن کوه، جنگل، دریا و بیابان می تواند موقعیت بسیار عالی در میزبانی های مسابقات کشوری و بین المللی باشد ولی بدلیل نداشتن هتل یا خوابگاه این موضوع با مشکلات عدیده ای روبرو بوده است که احداث این مجموعه می تواند در این راستا بسیاری از مشکلات را مرتفع سازد.

پاشا احداث استادیوم پنج هزار نفری گنبدکاووس را از طرح های دیگر هیئت دولت نام برد که می تواند به رشد ورزش فوتبال شهرستان ورزش خیز گنبد کمک شایسته ای داشته باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان گفت: با حمایت مسئولان قسمت عمده ای مصوبات ورزشی دولت به استان محقق شده و سرانه ورزشی استان از 0.2 مترمربع قبل از دولت نهم تاپایان سال جاری به 0.7 مترمربع خواهد رسید.

کد مطلب 1772284

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید