سه پروژه ورزشی گلستان جزو طرح های مهر ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا صبح شنبه در بازدید از طرح های ورزشی افزود: انشاءالله با حمایت هیئت دولت، وزارت ورزش وجوانان و مسئولان استان این طرح ها به بهره برداری خواهد رسید و دراختیار جوانان قرار خواهد گرفت.

وی درخصوص سالن سه طبقه رزمی عنوان کرد: با توجه به اینکه استان گلستان دارای استعداد و پتانسیل بسیار بالایی در کلیه ورزشها بخصوص ورزش رزمی است و جوانان بسیاری به این ورزش روی آوردند احداث این سالن می تواند تاثیر بسزایی در رشد و ارتقاء این ورزش در عرصه های بین المللی داشته باشد.

وی درخصوص خوابگاه ورزشکاران واقع در چاله باغ نیز عنوان کرد: استان با داشتن اقلیم بسیار زیبا و داشتن کوه، جنگل، دریا و بیابان می تواند موقعیت بسیار عالی در میزبانی های مسابقات کشوری و بین المللی باشد ولی بدلیل نداشتن هتل یا خوابگاه این موضوع با مشکلات عدیده ای روبرو بوده است که احداث این مجموعه می تواند در این راستا بسیاری از مشکلات را مرتفع سازد.

پاشا احداث استادیوم پنج هزار نفری گنبدکاووس را از طرح های دیگر هیئت دولت نام برد که می تواند به رشد ورزش فوتبال شهرستان ورزش خیز گنبد کمک شایسته ای داشته باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان گفت: با حمایت مسئولان قسمت عمده ای مصوبات ورزشی دولت به استان محقق شده و سرانه ورزشی استان از 0.2 مترمربع قبل از دولت نهم تاپایان سال جاری به 0.7 مترمربع خواهد رسید.