باراش باران در فارس تا پایان شنبه/ بارشها از سه شنبه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آسمان استان فارس امروز شنبه نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و رگبار و رعد و برق است که به تدریج در شب کاهش ابر را شاهد هستیم . همچنین در روزهای یکشنبه تا اواخر دوشنبه وضعیت نسبتا پایداری در استان وجود دارد .

آسمان قسمتی ابری همراه با وزش باد متوسط و افت دمای شبانه با مه صبحگاهی در اوایل روز سه شنبه تبدیل به آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد در اواخر وقت افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده می شود.

آسمان نیمه ابری همراه با وزش باد و بارش متناوب و پراکنده به ویژه در نیمه شمالی و غرب استان تا پایان چهارشنبه ادامه دارد.