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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۲۹

باراش باران در فارس تا پایان شنبه/ بارشها از سه شنبه آغاز می شود

باراش باران در فارس تا پایان شنبه/ بارشها از سه شنبه آغاز می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: بارش باران در آسمان فارس تا پایان امروز شنبه ادامه دارد و بعد از آن دوباره از سه شنبه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آسمان استان فارس امروز شنبه  نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و رگبار و رعد و برق است که  به تدریج در شب کاهش ابر را شاهد هستیم . همچنین در روزهای یکشنبه تا اواخر دوشنبه وضعیت نسبتا پایداری در استان وجود دارد .

 آسمان قسمتی ابری همراه با وزش باد  متوسط  و افت دمای شبانه با مه صبحگاهی  در اوایل روز سه شنبه تبدیل به آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد در اواخر وقت افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده می شود.

آسمان  نیمه ابری همراه با وزش باد  و بارش متناوب و پراکنده به ویژه در نیمه شمالی و غرب استان تا پایان چهارشنبه ادامه دارد.

کد مطلب 1772289

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