دولت باید قوانین حمایت از صنعت را به طور کامل اجرا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابولفضل ابوترابی در دیدار با رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه بخشی از مشکلات به نحوه اجرای قوانین بر می گردد، اظهار کرد: دولت باید قوانین را به طور کامل اجرا کند.

وی با اشاره به لزوم اصلاح بعضی قوانین در حوزه کار و تولید، گفت: ساماندهی تعطیلات رسمی، اصلاح قانون چک، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، حل مشکلات بیمه و تامین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده باید برای کمک به بخش صنعت و تولید انجام شود. ابوترابی ادامه داد: بعضی دیگر از مشکلات مانند تامین آب و برق و زیرساخت ها در استان قابل پیگیری و حل است.

این نماینده مجلس با اشاره به تشکیل یک کارگروه در مجلس برای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی، گفت: به دنبال این هستیم که صنعت بدون وابستگی به شرایط خاصی بتواند همواره بدون مشکلات به فعالیت خود ادامه دهد.

وی به تشکیل میز حمایت از صنایع و معادن در فرمانداری دو شهرستان نجف آباد و تیران و کرون اشاره و اظهار کرد: یک چهارم واحدهای صنعتی استان در این دو شهرستان واقع شده اند و این مسئله لزوم توجه به مشکلات صنایع در این دو شهرستان را نشان می دهد.

تصمیمات بخش صنعت عجولانه نباشد

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان هم در این دیدار، بار دیگر با اشاره به اهمیت زاینده رود برای استان اصفهان، تاکید کرد: از شما به عنوان نماینده مجلس می خواهیم که با همکاری دیگر نمایندگان مردم اصفهان، بازگشت آب به زاینده رود را پیگیری کنید.

سیدعبدالوهاب سهل آبادی پس از آن به مشکلات صنعتگران اشاره و گفت: در شرایطی که کشور در بحران به سر می برد، تصمیم هایی که برای بخش صنعت و تولید گرفته می شود، نباید عجولانه و غیرکارشناسی باشد.

وی با بیان اینکه متاسفانه اختیارات قانونی تشکل های اقتصادی بسیار کم است، تاکید کرد: نمایندگان مجلس باید حمایت از تشکل های اقتصادی و هر چه قانونی تر کردنشان را در نظر داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از قوانین مصوب در جهت رفع مسایل صنعتگران، اجرایی نمی شود، ادامه داد: از مسئولان دولتی انتظار داریم قوانین را به طور کامل اجرا کنند.

سهل آبادی با انتقاد از اینکه عده ای فقط به دنبال ارایه آمار و گزارش هستند، افزود: در بعضی موارد، تفسیر از قانون به نفع صنعت انجام نمی شود در حالی که آن قانون برای حل مشکل این واحدها تصویب شده است.

وی مشکلات کارگران در زمینه بهداشت و درمان را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: کارفرمایان همواره نگران وضعیت بهداشت و هزینه های بالای درمانی برای کارگران هستند، چراکه مشکل کارگران، مشکل کارفرما هم محسوب می شود و این مشکلات باید به گونه ای حل شوند که کارگران در زمینه درمان دغدغه ای نداشته باشند.