پایان دوره مربیگری ویژه مدارس فوتبال در البرز

.به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه این دوره با حضور داریوش مصطفوی رئیس اسبق فدراسیون فوتبال و دکتر علیزاده رئیس آکادمی ملی فوتبال ایران برگزار شد و طی آن گواهی شرکت در این کلاس ها به مربیان حاضر اعطا شد.

همچنین در بخشی ویژه از مربیان برتر استان در بخش مدارس فوتبال و اعضای انجمن اولیا و مربیان شورای مدارس فوتبال نیز تقدیر به عمل آمد.

فریدون معینی مدرس این دوره در حاشیه برگزاری به خبرنگار مهر گفت: این دوره از کلاس ها در سطح بالایی برگزار شد و استان البرز میزبان بسیار خوبی بود و هیئت فوتبال تمام شرایط را برای میزبانی این کلاس ها مهیا کرده بود.

وی ادامه داد: حضور مربیان در این کلاس ها ستودنی بود استقبال خوبی از این مسابقات صورت گرفت و تا به امروز یکی از بهترین کلاس ها را برگزار کردیم.

معینی در پایان یادآور شد: برگزاری چنین کلاس های باعث ارتقاع دانش مربیان خواهد شد و امیدوارم باز هم استان البرز شاهد برگزاری این کلاس های آموزشی باشد.