نظارتی بر بازار سیاه ناشی از شایعات پایان دنیا وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از مردم در هول و هراس این شایعه شروع به خریداری بخاری و هیتر و شمع و چراغ علاء الدین و زغال و هیزم کرده اند که این افزایش صعودی تقاضاها باعث نایابی کالاهایی همچون چراغ علاءالدین و هیتر و افزایش قیمت ناگهانی کالاهایی مثل شمع شده که از 200 تومان به دو هزار تومان افزایش یافته اند که در این میان معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرد.

اسماعیل عطاپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خبر برخورد شهاب سنگ به زمین و پایان دنیا شایعه بوده و خبری از افزایش قیمت کالاهای گرمایشی نداریم.

وی با تاکید بر اینکه افکار عمومی باید در مقابله با شایعات و خبر های نادرست، تجزیه و تحلیل انها ارتقا یابد و با اقدامات نابجا باعث بوجود آمدن بازار سیاه نشوند، تصریح کرد: بازار سیاه ناشی از شایعات را تایید نمی کنم ولی بر فرض محال اگر دنیا هم به پایان برسد مردم دیگر شمع و بخاری می خواهند چه کار؟!

عطاپور در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به گرانی میوه شب یلدا در استان گفت: گرانی کالاهای مختلف از جمله میوه تابع عرضه و تقاضا بوده که به نسبت افزایش تقاضاها، قیمت کالاها هم افزایش می یابد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان افزود: افزایش قمیت کالاهای شب یلدا روال عادی خود را طی می کند و برخی مشکلات و کمبودها در بعضی محله ها وجود دارد که بر آنها نظارت می شود.

وی همچنین یادآور شد: البته موضوع گرانی مربوط به تورم می شود که باعث گرانی اقلام مختلف شده و منحصر به شب یلدا نیست اما با توجه به ثبات نسبی که از مهر بر بازار حاکم شده قیمت اجناس سیر نزولی داشته است.

عطاپور در عین حال بر فرهنگسازی اقشار مختلف جامعه بر مدیریت هزینه ها تاکید کرد و گفت: متاسفانه اقشار مختلف مردم اجناس و کالاهای مورد نیاز خود را به صورت فصلی خریداری می کنند که قطعا هزینه بیشتری را خواهد داشت درحالیکه با مدیریت صحیح و خریداری کالاهای مورد نیاز همچون پوشاک در فصل حراجی ها برای آنها مقرون به صرفه خواهد بود.

وی تاکید کرد: هجوم برای خریداری کالاهای فصلی باعث افزایش اجناس می شود.