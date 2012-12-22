بلیط به تعداد صندلیها فروخته شده است/ سهم بیش از 10 درصد برای استقلال

حسن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برخی اظهارات مسئولان استقلال مبنی بر بلیط فروشی به تعداد بیش از ظرفیت ورزشگاه تختی دورود ضمن رد این اظهارات گفت: بلیط های فروخته شده دقیقا به اندازه ظرفیت ورزشگاه بوده است.

وی تصریح کرد: حتی ما تاکید داشتیم که در صورت مراجعه هواداران تیم استقلال و نیاز به تخصیص سهم بیش از 10 درصد از صندلیها ورزشگاه مساعدت لازم به عمل آید.

سرپرست فرمانداری شهرستان دورود ضمن دعوت مسئولان تیم استقلال به آرامش و دوری از شتاب زدگی در قضاوت هایشان گفت: همه مسئولان، هواداران، بازیکنان و حتی لیدرهای تیم گهر دورود دست به دست همه داده و همدل شده ایم تا بازی در بهترین شرایط برگزار شود.

احمدی همچنین در مورد اظهارات برخی مسئولان استقلال در مورد حضور هواداران گهر طی روز گذشته روی دیوارهای ورزشگاه نیز گفت: روز گذشته بازی برگزار نشده است که ما بخواهیم شدت عملی در این زمینه به خرج دهیم.

وی تصریح کرد: ما همه تمهیدات امنیتی لازم برای برگزاری بازی را روی امروز متمرکز کرده ایم و به طور قطع مشکلی پیش نخواهد آمد.

سرپرست فرمانداری شهرستان دورود با بیان اینکه ناظر و داوران بازی از زمین بازدید کرده و شرایط زمین را مورد تایید قرار داده اند، ابراز امیدواری کرد که نخستین میزبانی تیم گهر دورود زمینه ساز برگزاری مابقی بازیهای این تیم در شهرستان دورود شود.