ایجاد شغل برای 22 هزار نفر در واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان از فعالیت 1800 واحد تولیدی در سطح این استان خبر داد و افزود: این تعداد واحد صنعتی با سرمایه گذاری 18 هزار و 818 میلیاد ریال و اشتغال نزدیک به 45 هزار نفر در حال فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: در دولت نهم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان برای 13 هزار نفر فرصت اشتغال ایجاد شده است.

مقام عالی دولت در استان سمنان با بیان اینکه دولت نهم و دهم در بحث اشتغال جوانان تلاش فراوانی کرده است، اظهار داشت: در دولت دکتر احمدی نژاد تعداد 453 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 7 هزار و 369 میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای 9 هزار نفر ایجاد شده است.

رهی همچنین در خصوص بخش شهرک های صنعتی استان سمنان نیز گفت: در حال حاضر 27 شهرک و ناحیه صنعتی در این استان ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: ایجاد مناطق اقتصادی از دیگر اقدامات مهم دولت در سال های اخیر بوده است.

استاندار سمنان در خاتمه اضافه کرد: در این راستا دو منطقه در دولت نهم و یک منطقه اقتصادی در دولت دهم بعنوان مناطق ویژه اقتصادی در این استان ایجاد شده است.