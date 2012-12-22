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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۳۰

رهی خبر داد:

ایجاد شغل برای 22 هزار نفر در واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان

ایجاد شغل برای 22 هزار نفر در واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان

سمنان-خبرگزاری مهر: استاندار سمنان از ایجاد شغل برای 22 هزار نفر در واحدهای تولیدی و صنعتی این استان طی سالجاری خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از 1800 واحد تولیدی و صنعتی در این استان فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان از فعالیت 1800 واحد تولیدی در سطح این استان خبر داد و افزود: این تعداد واحد صنعتی با سرمایه گذاری 18 هزار و 818 میلیاد ریال و اشتغال نزدیک به 45 هزار نفر در حال فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: در دولت نهم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان سمنان برای 13 هزار نفر فرصت اشتغال ایجاد شده است.

مقام عالی دولت در استان سمنان با بیان اینکه دولت نهم و دهم در بحث اشتغال جوانان تلاش فراوانی کرده است، اظهار داشت: در دولت دکتر احمدی  نژاد تعداد 453 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 7 هزار و 369 میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای 9 هزار نفر ایجاد شده است.

رهی همچنین در خصوص بخش شهرک های صنعتی استان سمنان نیز گفت: در حال حاضر 27 شهرک و ناحیه صنعتی در این استان ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: ایجاد مناطق اقتصادی از دیگر اقدامات مهم دولت در سال های اخیر بوده است.

استاندار سمنان در خاتمه اضافه کرد: در این راستا دو منطقه در دولت نهم و یک منطقه اقتصادی در دولت دهم بعنوان مناطق ویژه اقتصادی در این استان ایجاد شده است.

کد مطلب 1772298

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