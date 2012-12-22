محمدرضا سلطانی‌زاده درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:. یکی از ‌راهبردهای تکریم معلم، انتخاب معلم های نمونه طی یک سال تحصیلی است.

معاون آموزش پرورش استان کرمان بیان داشت: انتخاب معلمان نیز بر‌اساس شیوه‌نامه‌ای انجام می‌شود که در این شیوه نامه مستندات قانونی، اهداف، شیوه‌ اجرا و مراحل اجرا آمده است.

وی ادامه داد: در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، معلم مهم‌ترین مولفه در تحول بنیادین شناخته شده است.

این مسئول اظهار داشت: تکریم معلم، پاسداشت جایگاه معلم و یافتن مکانیزم‌ها برای ارتقای منزلت و جایگاه حرفه‌ای معلم از تکالیفی است که دستگاه تعلیم و تربیت به عهده دارد.

وی افزود: با برگزاری جلسات ستادهای بزرگداشت مقام معلم شهرستان‌ها شیوه ‌نامه ای‌ برای مناطق به طور دقیق تبیین ‌می‌شود تا خروجی کار صحیح و منطقی باشد.

معاون آموزش پرورش استان کرمان در خصوص مهمترین کارهایی که ستادهای بزرگداشت مقام معلم شهرستان‌ها و مناطق گفت: بررسی زمینه اجرای این برنامه و پیش بینی مکانیزم‌های ارزیابی زمینه، فرآیند، ارزیابی نتیجه و ارزیابی پیامد تعلیم و تربیت از مهمترین این کارها است.

سلطانی زاده در پایان افزود: پیامد کار در کلاس‌های درس مشخص می‌شود که تا چه اندازه معلمان با انگیزه دانش حرفه‌ای و نگرش حرفه‌ای بالاتر عمل کرده‌اند.

