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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

خوروش در گفتگو با مهر:

تکلیف حضور بازیکنان در سپاهان تا شب مشخص می شود/ حرفی از نقل و انتقالات نمی زنم!

تکلیف حضور بازیکنان در سپاهان تا شب مشخص می شود/ حرفی از نقل و انتقالات نمی زنم!

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم سپاهان در مورد شایعه حضور شهاب گردان در تیم اصفهانی گفت: برای دانستن بحث نقل و انتقالات سپاهان تا شب صبر کنید و تکلیف بازیکنان تا شب مشخص می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه شهاب گردان بحث جدایی‌اش از پرسپولیس را تکذیب کرده، طی روزهای گذشته شایعاتی در مورد مذاکره این بازیکن با سپاهان شنیده می‌شود و گفته می‌شود او قرار است تا شب با سپاهان قرارداد امضا کند، هرچند که مسئولان باشگاه اصفهانی در این زمینه سکوت اختیار کرده‌اند.

رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شایعه حضور شهاب گردان در تیم سپاهان اظهار داشت: من در مورد مسائل نقل و انتقالات باشگاه سخنی بر زبان نمی‌آورم و برای دانستن این مسئله تا شب صبر کنید.

وی در مورد حضور احسان حاج‌صفی در تمرینات سپاهان نیز ادامه داد: تکلیف لیست بازیکنان ما ساعت 12 امشب و در آخرین فرصت نقل و انتقالات مشخص خواهد و برای دانستن آن تا شب صبر کنید.

سرپرست سپاهان در مورد شرایط تیمش در فصل نقل و انتقالات بیان داشت: بهتر است در این زمینه از مدیرعامل باشگاه سئوال کنید زیرا من در مورد مسائل نقل و انتقالاتی صحبتی نخواهم کرد.

کد مطلب 1772302

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