تغییر کاربری 300 دستگاه تاکسی گردشی به خطی در قم

علیرضا اقبالیان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: سازمان تاکسیرانی طی یکسال گذشته به ترخیص و فعال کردن 27 دستگاه تاکسی جدید از محل نوسازی ناوگان اقدام کرده است.

وی گفت: اختصاص 580 دستگاه خودرو جهت تکمیل و نوسازی ناوگان تاکسی فرسوده شهر قم که در صورت کارسازی به موقع مراجع مربوطه ( شرکت خودروساز، بانک عامل، راهور محترم و مدیریت ستاد تبصره 13 ) با توجه به آمادگی کامل سازمان و مالکان خودروهای موصوف جهت تبدیل به احسن، در پایان سال 91 جشن امحاء آخرین تاکسی فرسوده در شهر قم برنامه ریزی و اجرایی می شود.



مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم تصریح کرد: اختصاص چهار جایگاه سوخت گاز طبیعی به ناوگان تاکسی شهری با توجه به همکاری و تعامل سازمان میادین شهرداری از دیگر برنامه های سازمان تاکسیرانی شهرداری قم بوده است.



وی گفت: این سازمان به رفع مشکلات اداری و اجرایی مسکن مهر 580 خانوار تاکسیران در منطقه پردیسان اقدام کرده است.



اقبالیان بیان کرد: ایجاد تاکسی ویژه اطراف حرم مطهر ضمن جذب و گزینش تعداد 500 دستگاه تاکسی از دیگر اقدامات سازمان تاکسیرانی شهرداری قم بوده است.



وی تصریح کرد: تغییر کاربری تعداد 300 دستگاه تاکسی گردشی به خطی با توجه به سیاستهای اجرایی سازمان در سال 90-91 را می توان از دیگر فعالیت های سازمان تاکسیرانی طی یکسال گذشته عنوان کرد.