میزان صادرات خراسان شمالی 52 درصد افزایش یافت

جواد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در نه ماهه نخست سال جاری 21 هزار و 782 تن انواع کالا به ارزش دلاری 17 میلیون و 510 هزار و 44 دلار از گمرک خراسان شمالی به خارج از کشور صادر شده که این میزان به نسبت مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 45 درصد و از نظر ارزش ریالی 52 درصد افزایش یافته است.

وی عمده کالاهای صادر شده از گمرک خراسان‌شمالی در این مدت را شامل کود اوره، میله فولادی، پت، پودر کریستال ملامین، سیب زمینی، دستگاه حلاجی، سنگ گرانیت، مواد قالب بندی دندان، ایزوگام، صنایع پلاستیکی، سیمان، میله فولادی و ... ذکر کرد.

جعفری تصریح کرد: عمده این کالاها به کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، عراق، امارات، افغانستان و برخی از کشورهای آسیای میانه صادر شده است.

میزان واردات خراسان شمالی 70 درصد کاهش یافت

مدیرکل گمرک خراسان شمالی گفت: در نه ماه نخست سال جاری میزان واردات استان از نظر ارزش دلاری و وزنی به نسبت مدت مشابه سال گذشته 70 درصد کاهش داشته است.

جواد جعفری اظهار داشت: در این مدت واردات قطعی کالا به خراسان شمالی دو هزار و 179 تن کالا به ارزش دلاری یک میلیون و 669 هزار و 993 دلار بوده که این میزان از نظر ارزش ارزی و وزنی به نسبت مدت مشابه سال گذشته 70 درصد کاهش یافته است.

وی عمده کالای وارد شده به خراسان‌شمالی را برنج پاکستانی ذکر کرد و گفت: این برنج توسط اتحادیه تعاونی مرزنشینان خراسان شمالی از کشور پاکستان وارد می‌شود.

مدیرکل گمرک خراسان‌شمالی در پایان تصریح کرد: ارزش کالای صادراتی از گمرک خراسان شمالی در سال گذشته 32 میلیون و 338 هزار و 513 دلار بود که از این نظر به نسبت سال 89 حدودا 1.5 برابر افزایش یافته بود.

وی اظهار داشت: همچنین ارزش کالاهای وارداتی به استان نیز در سال گذشته شش میلیون و 816 هزار و 887 دلار اعلام شده بود که از این نظر نیز واردات کالا در سال 90 به نسبت سال پیش از آن، حدود 12 درصد کاهش یافته بود.