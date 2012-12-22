دیدگاه جدایی علم از ارزش با چالشهای جدی مواجه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، هیلاری پاتنم فیلسوف معاصر و استاد بازنشسته دانشگاه هاروارد در کتاب خود با عنوان "پایان اقتصاد فارغ از ارزش" به دخالت و یا عدم دخالت ارزشها در علم اقتصاد می پردازد. پاتنم معتقد است علم اقتصاد وارد دوره ای شده که می‌توان آنرا پایان دوران اقتصاد فارغ از ارزشها دانست. این کتاب به مناظره مهم و رایج میان علوم هنجاری و اثباتگرا می‌پردازد.



پروفسور جفری ریمان استاد فلسفه دانشگاه امریکن در خصوص تلاش برخی متفکران برای پرداختن به بحث اخلاق در علوم به خبرنگار مهر گفت: پوزیتیویسم در روش به گونه‌ای بود بر مشاهده و تجربه و آزمایش تأکید و توجه داشت.

وی در ادامه تصریح کرد: بر این اساس روش اثباتگرایی بر جدایی ارزشهای فرد مشاهده کننده از موضوع مورد مشاهده تأکید دارد. تأکید بر این است که علم از ارزش مجزا و جداست و مشاهده کننده نباید ارزشهای خود را در موضوع مورد مشاهده دخیل کند.

مؤلف کتاب "عدالت و فلسفه اخلاق معاصر" تصریح کرد: این موضوع توسط رهیافتهای نظری دیگر به چالش کشیده شده است. برای نمونه نقدهایی از سوی مکاتب پساساختارگرا به این دیدگاه وارد شد.

ریمان یادآور شد: این مکاتب جدایی ارزش از مشاهده را نادرست دانسته و معتقدند که ارزشها و باورهای مشاهده کننده در موضوع مورد مشاهده دخیل است و برخی مانند مکتب انتقادی بر آنند که محقق دارای رسالت است و اساساً کار تحقیقاتی و پژوهشی کاری سیاسی است.

وی در ادامه تأکید کرد: بر این اساس مبنای دیدگاه اثباتگرایان توسط این مکاتب با چالش مواجه شده است. دیدگاه اثباتگرایان و روش اثباتی آنها در حوزه‌های مختلف علوم با نقدهای جدی مواجه است.

مؤلف "در دفاع از فلسفه سیاسی" در پایان یادآور شد: برای نمونه رویکردهای انتقادی، پست مدرن و فمنیسم در علوم سیاسی از منتقدان جدی روش اثباتی هستند و رویکرد پوزیتیسم و نتایج حاصل از آن برای بشریت را با نقدهای جدی می نگرند.