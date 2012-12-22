راه اندازی کلینیک درمان ناباروری در پایانه مرزی بیله سوار

اکبر قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر عمده دلیل مراجعه اتباع آذری از مرز بیله سوار را با هدف درمان دانست و تصریح کرد: ضروری است برای مهمترین دلایل مراجعه این اشخاص زمینه های درمانی فراهم شود.

وی با تاکید به مراجعه درصد قابل توجهی از این بیماران به منظور درمان ناباروری اضافه کرد: در همین راستا واحد جهاد دانشگاهی به غیر از سایر کلینیکهای فعال درمان ناباروری کلینیک جدیدی در بیله سوار دایر می کند.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد اردبیل تصریح کرد: ناباروری به عدم توانایی در باردار شدن پس از یک سال ازدواج و نزدیکی بدون جلوگیری گفته می شود.

قاسمی با بیان اینکه ناباروری در 10 الی 15 درصد زوجها دیده می شود، اضافه کرد: علل ناباروری می تواند مربوط به زن، مرد و یا هر دو باشد.

رئیس واحد جهاد دانشگاهی استان ادامه داد: طبق مطالعات انجام شده 40 درصد از مشکلات ناباروری مربوط به مردان، 40 درصد مربوط به زنان، 10 درصد مربوط به هر دو و 10 درصد نیز ناشناخته است.

وی متذکر شد: در سالهای اخیر با توجه ویژه به موضوع ناباروری شیوه های مختلفی برای درمان این نوع از بیماری ها در نظر گرفته شده بطوریکه 65 درصد از زوجهای نابارور با استفاده از روشهای موجود صاحب فرزند شده اند.

