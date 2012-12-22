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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۳۳

توکلی:

زمینه سازی برای بازدید افراد غیر بومی از خانه بهلول ضرورت دارد

زمینه سازی برای بازدید افراد غیر بومی از خانه بهلول ضرورت دارد

گناباد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: باید در خصوص خانه بهلول و زمینه سازی برای حضور افراد غیر بومی از این مکان تبلیغ بیشتری صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی قبل از ظهر شنبه در بازدید از خانه و موزه در حال احداث بهلول در روستای بیلند زادگاه علامه بهلول اظهار کرد: علامه بهلول گنابادی دارای صفات کم نظیری بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: زهد، تقوا، تواضع، مبارزه با ظلم و مقابله با دین ستیزان از جمله محورهایی است که در صورت تبیین و پژوهش های اندیشمندان و ارائه آن به نسل جوان می تواند مثمر ثمر باشد.

توکلی گفت: علامه بهلول گنابادی در طول عمر خود زاهدانه زندگی می کرد و اهل مبارزه بود و ساده زیستی از ویژگی های او به شمار می رود بطوری که با الگو قرار دادن او می توان گفت که زهد نداشتن و نداری نیست بلکه نخواستن و نخواهی است.

وی در خصوص خانه و موزه بهلول بیان کرد: این مکان می تواند مکان خوبی برای دیدن زهد و ساده زیستی و سبک زندگی علامه بهلول و اجداد وی باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص بنیاد بهلول اظهار کرد: بنیاد بهلول علاوه بر فعالیت درباره شخصیت و آثار بهلول می تواند پیرامون رویکردها، صفات، انگیزه ها و افکار ایشان منشاء تحقیقات و پژوهش های نظری و کاربردی باشد.

کد مطلب 1772310

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