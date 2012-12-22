  1. بین الملل
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۱۳

یک عکس، یک نگاه/

گرسنگی و بی خانمانی پدیده ای رو به افزایش در آمریکا

گرسنگی و بی خانمانی پدیده ای رو به افزایش در آمریکا

یک رسانه روسی در گزارشی از افزایش فقر و بی خانمانی در آمریکا در سال 2012 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، راشاتودی در گزارشی دراین باره می نویسد: بی خانمانی و فقر در آمریکا افزایش داشته و به تعداد افرادی که در شهرهای این کشور خواستار کمکهای فوری غذایی شده بودند، درسال 2012 افزایش داشته و به 84 درصد رسیده است.

                                    

بر اساس این گزارش، 51 درصد از متقاضیان کمک از خانواده ها و 37 درصد هم  شاغلین بوده اند.

این شبکه می نویسد: این خبر در حالی منتشر می شود که میلیون ها آمریکایی آماده برگزاری کریسمس می شوند. با افزایش بی خانمانی و فقر به سطح بی سابقه ای در سال جاری بسیاری از خانواده ها ممکن است نتوانند وسایل لازم برای جشن که در گذشته تهیه می کردند، فراهم کنند.

از 25 شهری که در آمریکا نظرسنجی شده، 21 شهر با افزایش بی خانمانها روبرو بودند و سه شهر باقی مانده نیز در همان سطح فقر و بی خانمانی سال گذشته باقی مانده و کاهشی نداشته اند.

کد مطلب 1772314

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