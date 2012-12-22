مواد اولیه تولید قیر 60 درصد گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، "وکیوم باتوم" به عنوان مواد اولیه تولید قیر امروز شنبه با حدود 60 درصد افزایش از کیلویی 6218 به 1033 ریال افزایش یافته است.

ماجرا این گونه روایت شده است که شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در نامه‌ای به پالایشگاه‌ها و شرکت‌های تولید قیر افزایش حدود 60 درصد قیمت مواد اولیه تولید قیر را اعلام کرده است.

قیمت قیر در بورس کالا در دو رینگ صادراتی و داخلی تعیین می شود که با توجه به افزایش حدود 60 درصد قیمت مواد اولیه تولید قیر، احتمال افزایش قیمت قیر در بورس کالا نیز وجود دارد.

در همین حال، قیمت هر تن قیر در بورس کالا در هفته گذشته 750 هزار تومان بود که پیش بینی می شود با تحولات اخیر، قیمت آن به بیش از یک میلیون تومان هم افزایش یابد. فعالان این صنعت می‌گویند: افزایش قیمت قیر در بازار می تواند در افزایش هزینه‌های طرح‌های عمرانی نیز تاثیرگذار باشد.