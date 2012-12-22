طرح مراقبان سالمند در گلستان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای والیبال آموزشگاههای پسرانه راهنمایی و متوسطه آزادشهر پیش از ظهر شنبه با معرفی تیمهای برتر به کار خود پایان داد.

در این مسابقات که با حضور ۱۴ تیم از آموزشگاههای راهنمایی و متوسطه آزادشهر در سالن تختی این شهرستان برگزار شد در مقطع راهنمایی تیم والیبال مدرسه فراغی قورچای قهرمان و تیمهای مدارس سعیدی قزلجه و شاهد آزادشهر به ترتیب دوم و سوم شدند.

در مقطع متوسطه هم تیم والیبال دبیرستان امام خمینی(ره) قهرمان و تیمهای دبیرستانهای شهید مطهری و کار و دانش امام سجاد (ع) به ترتیب دوم و سوم شدند.

اجرای طرح مراقبان سالمند در گلستان

معاون توانبخشی بهزیستی گلستان از اجرای این طرح برای اولین بار در استان خبر داد و گفت: این طرح از اول دیماه بصورت آزمایشی در گرگان و گنبدکاووس اجرا شد.

سلمانی افزود: در این طرح افراد با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم و تایید صلاحیت فردی وعلمی در یک دوره آموزشی 22 روزه شرکت کرده و آموزش دیدند تا به 160 نفرسالمند متقاضی واجد شرایط تشخیص داده شده درمنزل خدمات ارائه دهند.

معاون توانبخشی بهزیستی گلستان ادامه داد:هر فرد آموزش دیده برای مراقبت از منزل چهار سالمند خدمات رسانی می کند.

جلسه توسعه بخش کشاورزی شهرستان آزادشهر



جلسه توسعه بخش کشاورزی آزادشهر برگزار شد و فرماندار شهرستان در مورد اهمیت توسعه بخش کشاورزی و رفع مشکلات پیش روی کشاورزی شهرستان تاکید کرد.



فاضل دهنوی از تمامی اعضای توسعه کشاورزی شهرستان در جهت توسعه این بخش خواستار همکاری شد.



این جلسه مصوباتی از قبیل بازدید مستمرهر هفته از کارشناسان فرمانداری وجهاد کشاورزی شهرستان از طرح های اجرا شده در این بخش وارائه گزارش به صورت کتبی به دبیر خانه ستاد داشته است.



تشکیل کمیته نام در گلستان



مدیرکل ثبت احوال گلستان تشکیل کمیته نام را یکی از خدمات ثبت احوال خواند و افزود: برای تسهیل در زمینه دستیابی مردم به نام مناسب، بانک اطلاعات نام راه اندازی شده و علاقمندان می توانند با مراجعه به این بانک نام مناسب را برای فرزندان خود انتخاب کنند.



سیف الله ابوترابی به مأموریت های ثبت احوال اشاره کرد و گفت: ثبت وقایع حیاتی، اتقان اسناد هویتی و- تولید و انشار آمار جمیتی از جمله وظایف است.



وی به افق 1404 اشاره و تصریح کرد: با الهام گرفتن از فرموده مقام معظم رهبری ، سازمان ثبت احوال ، سازمانی یادگیرنده ، اثربخش تحول گرا و ... است.