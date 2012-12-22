108 نوعروس آملی روانه خانه بخت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان علی پور اظهار داشت: تا پایان آبان ماه امسال، 108 نوعروس آملی مددجوی کمیته امداد به خانه بخت رفتند.

وی افزود: به هر نوعروس مددجوی کمیته امداد لوازم و کالای اولیه زندگی به عنوان جهیزیه به طور میانگین به ارزش 10 میلیون ریال اهدا شد.

علی پور، جهیزیه‌ های اهدایی به 108 نوعروس این شهرستان در مدت هشت ماه سال 91 را بیش از یک میلیارد ریال عنوان کرد.

انتخاب هیئت مدیره شرکت خدماتی تشبندان محمودآباد



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از برگزاری جلسه مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت خدماتی تشبندان محمودآباد خبر داد.

عباس علی وفایی نژاد اظهار داشت: مازندران دارای 38 شهرک و ناحیه صنعتی با مجموع وسعت هزار و 869 هکتار است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با اشاره به نقش بخش خصوصی در رشد و پیشرفت صنعت گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی از مباحث مهمی بوده که اهمیت تشکیلات خصوصی سازی را در توسعه و بهبود مناسبتها اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشان داده و می تواند نقش پر رنگ خود را به عرصه ظهور برساند.

اصلاح شبکه فرسوده آبرسانی سوادکوه



هرمز نیازآذری، مدیر آب و فاضلاب سوادکوه با بیان اینکه 600 متر شبکه فرسوده آبرسانی در سوادکوه اصلاح و بازسازی شد افزود: این طرح با هدف ارتقاء کیفیت و جلوگیری از هدر رفت آب شرب درآبان ماه امسال اجرا شده است.

وی با تأکید بر اینکه برای اجرای این طرح 350 میلیون ریال هزینه صرف شده است گفت: بازسازی این شبکه ها در کوچه های بالازیراب ، سعادت، امیرکتی ، چندلا و خیابان شهید مطهری با لوله های از جنس پلی اتیلن انجام شد.

وی گفت: با اجرای عملیات اصلاح ونوسازی شبکه انتظار می رود با جلوگیری از هدر رفت آب آمار حوادث شبکه توزیع آب شهری در سوادکوه کاهش یابد.



گردهمایی مسئولان کتابخانه های عمومی مازندران

نوزدهمین گردهمایی مسئولان کتابخانه های عمومی مازندران، با حضور معاون و مشاوران مدیرکل کتابخانه های عمومی، روسای ادارات و مسئولان کتابخانه های عمومی شهرستانهای استان در مشهد مقدس برگزار شد.

این گردهمایی با سخنرانی کارشناسان ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی و پاسخ دادن به اشکالات و سئوالات مسئولان کتابخانه های عمومی در موضوعات فرهنگی، انجمن خیران، مسائل اداری و مالی، برنامه های امور کتابخانه ای به مدت دو روز در محل کتابخانه فردوسی شهرستان مشهد برگزار شد.

در این گردهمایی دو روزه، کارشناسان ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران و مشاوران مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران ضمن تبیین برنامه های کتابخانه های عمومی در سال 92 به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در حوزه های مربوط به کتابخانه های عمومی پرداختند



استفاده از ظرفیت روستاییان در کمک به بیماران سرطانی



نائب رئیس مجمع خیران ماهک، با اشاره به اینکه ظرفیت عظیم نیروهای مردمی در روستاها وجود دارد، گفت: باید از این ظرفیت برای احداث بیمارستان فوق تخصصی کودکان مبتلا به سرطان ماهک، استفاده کنیم.



مجتبی کواکبیان اظهار داشت: دهیاران می توانند فعالیت ها و اهداف مجمع خیران ماهک، را در روستاها اطلاع رسانی کنند.



وی با اشاره به اینکه ظرفیت عظیم نیروهای مردمی در روستاها وجود دارد، گفت: باید از این ظرفیت برای احداث بیمارستان فوق تخصصی کودکان مبتلا به سرطان ماهک، استفاده کنیم.



حذف آبمیوه ها با پایه کنسانتره از فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی

بر اساس بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت ایران، آبمیوه ها با پایه کنسانتره از لیست کالاهای مشمول عوارض صادراتی براساس بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت ایران، آبلیموها با پایه کنسانتره از لیست کالاهای مشمول عوارض صادراتی حذف شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: در فهرست کالاهای B3 عوارض صادرات انواع شکلات و شیرینی از 30 درصد به 7 درصد و انواع بیسکویت از 30درصد به 10 درصد و انواع لبنیات از 30 درصد به 7 درصد کاهش یافت.

مرتضی هاشم پور تصریح کرد: در بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت ایران کالاهای مشمول ممنوعیت صادرات از 39 قلم کالا به 27 قلم کالا کاهش یافت.