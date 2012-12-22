عیسی عیسی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در رابطه با بحث ازدیاد جمعیت که اخیر بسیاری از مسئولان به دلیل تأکید مقام معظم رهبری به آن توجه کرده‌اند، باید گفت که افزایش جمعیت یکی از دستورات ارزشمند اسلام است و شکی نیست که دین ما هوادار کثرت جمعیت است.



وی ادامه داد: اسلام همواره بر افزایش جمعیت مسلمانان تاکید کرده است و داشتن جمعیت ارزشمند برای نظام اسلامی نه تنها مشکلی ندارد که بسیار هم افتخار آمیز است.



عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: باید آسیب شناسی‌های دقیقی صورت گیرد که چرا با وجود تاکیدات اسلام، هم اکنون آن طور که باید به این موضوع عمل نمی‌شود، این وظیفه همه ما است که این معظل را ریشه یابی کنیم تا راهکارهای مناسبی ارائه شود.



وی با تاکید بر اینکه در معظل کاهش جمعیت هم مسئولان و هم مردم کوتاهی کرده‌اند، گفت: البته در این زمینه تلاش‌هایی نیز شده اما اگر بنا است که توسعه جدی گرفته شود حاکمان باید مسائلی خاص را مورد توجه قرار دهند.



عیسی زاده اظهار داشت: عده‌ای از مردم بنا به دلایلی خاص علاقه‌ای به فرزندآوری ندارند که از جمله مهمترین آنها فقر و نداری، رشد رفاه طلبی و عدم تحمل سختی های تربیت و رشد فرزند است.



وی ادامه داد: افرادی هستند که امکانات دارند اما حاضر نیستند سختی تربیت فرزند را بپذیرند و عده‌ای دیگر نیز به دلیل نگاه های دنیا گرایانه از این امر امتناع می کنند.



باید از امکانات کشور برای حل معظل جمعیت بهر برد



عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: به منظور حل اینگونه مسائل باید فرهنگ سازی شود و در این مبحث متصدیان آموزشی و فرهنگی باید به آن توجه کنند.



وی با اشاره به اینکه در زمینه فقر و مشکلات اقتصادی نیز باید قوانین حمایتی مد نظر باشد، گفت: ما در کشور خود منابع و امکانات کم نداریم و باید زمینه های رفع فقر را مهیا کنیم.



عیسی زاده تاکید کرد: نابودی فقر در جامعه با ارتقا بهداشت، مسکن و اشتغال صورت می‌گیرد، بنابراین برای عمل به این دستورالهی هم مردم و هم مسئولان باید توجه داشته باشند.