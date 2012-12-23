100 هزار شهروند تهرانی همچنان بی سواد هستند

محمد مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: باسواد کردن افراد 10 تا 49 سال که گروه هدف سازمان نهضت سوادآموزی هستند در کلانشهرهایی همچون تهران با توجه به گستردگی آن و همچنین اجاره نشینی مردم به مراتب سخت تر از روستاها و شهرستانهاست.

وی با بیان اینکه هم اکنون در شهر تهران بیش از 100 هزار بی سواد زندگی می کنند، تصریح کرد: یکی از مشکلات عمده ما در بحث سوادآموزی شناسایی و جذب افراد بی سواد در تهران است، چرا که اکثر افراد بیسواد در حاشیه شهرها به صورت اجاره نشینی زندگی می کنند و با توجه به تغییر پی در پی خانه هایشان، امکان شناسایی و جذب آنها بسیار سخت است.

به گفته محمدی زاده، همچنین باسواد کردن مردان در زمره مشکلات دوم سازمان نهضت سواد آموزی است. هم اکنون زنان چه در روستا و چه در شهرها بیشتر تمایل به سوادآموزی دارند اما مردان با توجه به اشتغال و کمبود وقت از باسواد شدن فراری هستند. امیدواریم بتوانیم که این مشکلات را تا پایان برنامه پنجم توسعه برطرف کنیم.

وی درباره اعلام میزان باسوادی زن و مرد به تفکیک توضیح داد: فاصله باسواد کردن افراد نسبت به اوایل پیروزی انقلاب اسلامی آمار بسیار خوبی است. در اوایل انقلاب مردان 4/23 بیشتر از زنان سواد داشتند که با تلاش های آموزشیاران سوادآموزی این فاصله تا سال 1385 به 3/8 درصد رسیده است.

معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی افزود: همچنین در اوایل انقلاب اختلاف باسوادی بین مناطق شهری و روستایی 35 درصد بوده است، اما اکنون این آمار به 7/13 درصد کاهش یافته است که این به نوع خود موفقیت بزرگی در باسواد کردن افراد روستایی به حساب می آید.