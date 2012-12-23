  1. جامعه
۳ دی ۱۳۹۱، ۸:۱۶

100 هزار شهروند تهرانی همچنان بی سواد هستند

100 هزار شهروند تهرانی همچنان بی سواد هستند

معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی از بی سوادی بیش از 10یکصد هزار شهروند تهرانی خبر داد و گفت: باسواد کردن افراد واجد شرایط در کلانشهرهایی همچون تهران به مراتب سخت تر از روستاها و شهرستانهای مختلف کشور است.

محمد مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: باسواد کردن افراد 10 تا 49 سال که گروه هدف سازمان نهضت سوادآموزی  هستند در کلانشهرهایی همچون تهران با توجه به گستردگی آن و همچنین اجاره نشینی مردم به مراتب سخت تر از روستاها و شهرستانهاست.

وی با بیان اینکه هم اکنون در شهر تهران بیش از 100 هزار بی سواد زندگی می کنند، تصریح کرد: یکی از مشکلات عمده ما در بحث سوادآموزی شناسایی و جذب افراد بی سواد در تهران است، چرا که اکثر افراد بیسواد در حاشیه شهرها به صورت اجاره نشینی زندگی می کنند و با توجه به تغییر پی در پی خانه هایشان، امکان شناسایی و جذب آنها بسیار سخت است.

به گفته محمدی زاده، همچنین باسواد کردن مردان در زمره مشکلات دوم سازمان نهضت سواد آموزی است. هم اکنون زنان چه در روستا و چه در شهرها بیشتر تمایل به سوادآموزی دارند اما مردان با توجه به اشتغال و کمبود وقت از باسواد شدن فراری هستند. امیدواریم بتوانیم که این مشکلات را تا پایان برنامه پنجم توسعه برطرف کنیم.

وی درباره اعلام میزان باسوادی زن و مرد به تفکیک توضیح داد: فاصله باسواد کردن افراد نسبت به اوایل پیروزی انقلاب اسلامی آمار بسیار خوبی است. در اوایل انقلاب مردان 4/23 بیشتر از زنان سواد داشتند که با تلاش های آموزشیاران سوادآموزی این فاصله تا سال 1385 به 3/8 درصد رسیده است.

معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی افزود: همچنین در اوایل انقلاب اختلاف باسوادی بین مناطق شهری و روستایی 35 درصد بوده است، اما اکنون این آمار به 7/13 درصد کاهش یافته است که این به نوع خود موفقیت بزرگی در باسواد کردن افراد روستایی به حساب می آید.

کد مطلب 1772323

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها