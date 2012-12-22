گسترش فولاد تبریز برنده شهرآورد لیگ برتر والیبال نشسته تبریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این بازی که به میزبانی تیم شهرداری تبریز انجام شد، گسترش فولاد با نتیجه سه بر صفر برنده از زمین خارج شد و با 15 امتیاز و به همراه تیم ثامن الحجج سبزوار در صدر جدول قرار گرفت.

قضاوت این دیدار را اصغر میرزایی و مرتضی اکرمی هر دو از تبریز بر عهده داشتند.

در هفته پایانی دور رفت این رقابت ها که ششم دی انجام می شود گسترش فولاد و ثامن الحجج در سبزوار برای کسب عنوان قهرمانی روی در روی هم قرار می گیرند.

صعود تیم ووشو مقاومت سپاه عاشورا به مرحله نیمه نهایی لیگ دسته یک کشور

هفته هفتم و هشتم دومین دوره لیگ دسته اول ووشوی آقایان در آکادمی ووشو برگزار شد که طی آن تیم ووشو مقاومت سپاه عاشورا با کسب امتیازات لازم و با اقتدار کامل جواز حضور در جمع چهار تیم برتر مرحله نیمه نهایی را کسب کرد.

این رقابت ها با حضور هشت تیم در دو گروه چهار تیمی بصورت رفت و برگشت و دوره ای و بطور متمرکز در تهران برگزار شد که در هفته هفتم تیم مقاومت سپاه عاشورا با نتیجه 9 بر چهار تیم هیات ووشو سمنان را شکست داد و در هفته هشتم نیز تیم هیات ووشو بوشهر ، رقیب اصلی و هم امتیاز خود ،را با نتیجه هفت بر شش شکست داد .

بدین ترتیب از گروه دو تیم مقاومت سپاه عاشورا با کسب 18 امتیاز و بعنوان تیم اول و تیم هیات ووشو بوشهر با 15 امتیاز بعنوان تیم دوم به مرحله نیمه نهایی صعود کردند .

روز پایانی این رقابتها 12 بهمن برگزار می شود که در مرحله نیمه نهایی تیم مقاومت سپاه عاشورا با تیم سپاه سلمان سیستان و بلوچستان و تیم خوزستان با بوشهر روبرو می شوند که برنده ها به فینال و بازنده ها به دیدار رده بندی راه خواهند یافت.

محسن کمالی تکواندوکار آذربایجان شرقی به مدال برنز وزن 74 کیلو رسید

محسن کمالی تکواندوکار آذربایجان شرقی به مدال برنز بیست و چهارمین دوره رقابتهای بین المللی تکواندو جام فجر در وزن 74 کیلورسید.

مرحله نیمه نهایی بیست وچهارمین دوره رقابتهای بین المللی تکواندو جام فجر برگزار شد و محسن کمالی از تیم مقاومت و تکواندوکار آذربایجانشرقی با شکست رقبای ایرانی و افغانستانی به نیمه نهایی رسید و در نیمه نهایی با نتیجه پنج بر 13 در برابر سعید مسعود کریمی از تیم افغانستان C شکست خورد به مدال برنز رسید.

رقابت های فینال اوزان فرد بیست و چهارمین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر عصر امروز برگزار می شود.

برگزاری اردوی راهیان نور توسط اداره کل ورزش و جوانان

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی از برگزاری اردوی راهیان نور توسط اداره کل ورزش و جوانان در آینده نزدیک خبرداد

اکبر محمودی با اشاره به اینکه زمان اجرای این طرح، دی و اسفند ماه است، گفت: در راستای طرح راهیان نور وزارت ورزش و جوانان با همکاری تشکل های مردم نهاد اردوی راهیان نور برای بازدید از مناطق جنگی توسط اداره کل ورزش و جوانان ایجاد خواهد شد.

وی در ادامه گفت: اردوهای راهیان‌ نور، جوانان و نوجوانان ایران اسلامی را در برابر مسائل و آسیبهای اجتماعی واکسینه می ‌کند و این اردوها بهترین فرصت برای شناخت خیل رشادتهای رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس است.