150میلیارد تومان در آمد زکات در کشور جمع آوری می شود

حسین نبی لو با اشاره به جایگاه زکات و ریشه کن شدن فقر از جامعه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال بیش از 80 میلیارد تومان زکات در سطح کشور جمع آوری شده که این رقم در مدت مشابه سال گدشته حدود 53 میلیارد تومان بوده و پیش بینی می شودکه درآمد زکات در سال جاری به 150میلیارد تومان برسد.

وی ادامه داد: بر اساس آیات و روایات اگرما نسبت به ادای حقوق تعیین شده برای خداوند اقدام کنیم در جامعه شاهد شکل گیری فقر، مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی نخواهیم بود زیرا عامل این مسائل عدم احقاق حقوق افراد در جامعه است.

پرداخت زکات فقر را از بین می برد

دبیرستاد شورای زکات کشور با بیان اینکه یکی از مصادیق جامعه عدالت محور، پرداخت زکات است، افزود: اگر متولیان شورای زکات استانها که در راس آن امام جمعه، استاندار وتعدادی از مدیران دستگاهها هستند بر اساس حکم حاکم اسلامی و متن قانون در حوزه کاری خود به طور کامل وجامع ایفای نقش کنند آنگاه فقر در جامعه نخواهد بود.

مشاور سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) تصریح کرد: در بخش زکات دنبال افزایش درآمد نیستیم و رسالت ما در این ستاد انجام فریضه الهی زکات بوده و در این راستا از ابزارات نرم افزاری مانند حکم حکومتی رهبر، ابزار قانون، ساز و کارهای قانون بودجه و تامین به موقع اعتبار و فرهنگ سازی بهره گیری شده است.

ظرفیت در آمد زکات هزار میلیارد تومان است

نبی لو درآمد زکات کشور در سال گذشته را100میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: ظرفیت در آمد زکات هزار میلیارد تومان است که ما تا رسیدن به این نقطه فاصله داریم و برای دستیابی به این نقطه، همت همه جانبه دستگاه های مرتبط و مردم را می طلبیم.

وی از عضویت 11 سازمان در شورای زکات خبر داد و افزود:حضور هر سازمان در ستاد زکات همراه با تعیین حوزه وظایف است که سازمانها باید رسالت ذاتی یا سازمانی را به عنوان متولیان این امر انجام دهند اما متاسفانه شاهد ادا نکردن کامل وظایف سازمانها در این راستا هستیم.

حکم رهبر بالاترین تدبیر برای پرداخت زکات است

این دبیر زکات، مصداق آیه"مکناهم فی الارض"را استانداری ها بیان کرد و افزود: برای بهبود روند فعالیتهای این ستاد، تدبیری بالاتر و بهتر ازقرآن، حکم رهبر و قانون وجود ندارد وامیدواریم این امر بتواند زمینه فعالیتهای پررنگ تر نهادهای مختلف را در بر داشته باشد.

وی با اشاره به 8 راه مصرف زکات از مسئولین عضو این ستاد خواست تا نسبت به انجام وظیفه تعیین شده اهتمام لازم وکافی را داشته باشند.